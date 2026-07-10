Lebih Tenang, Wisatawan Muslim dari Indonesia Kini Mudah Cari Makanan Halal saat Traveling ke Vietnam

Ilustrasi kuliner halal di Vietnam. (Vietnam Briefing)
JawaPos.com - Ketersediaan makanan halal selama berwisata masih menjadi salah satu pertimbangan utama bagi wisatawan Muslim Indonesia sebelum memilih destinasi luar negeri. Ada beberapa negara yang sudah terkenal mudah mendapatkan penganan halalnya, ada juga yang masih sangat sulit. Salah satunya di Vietnam.
Kabar baiknya, Vietnam kini mulai memperkuat ekosistem wisata halal agar para pelancong Muslim dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman, termasuk dalam mencari makanan halal dan layanan yang sesuai kebutuhan mereka.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan maskapai penerbangan dalam hal ini Vietjet, bandara, pelaku industri pariwisata, lembaga sertifikasi halal, hingga perusahaan teknologi.
Tujuannya adalah membangun ekosistem wisata halal yang lebih terintegrasi sehingga wisatawan tidak lagi kesulitan memperoleh informasi maupun layanan halal selama berada di Vietnam.
Bagi wisatawan asal Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengembangan ini menjadi angin segar. Selama ini, persoalan akses makanan halal masih menjadi salah satu tantangan yang sering dipertimbangkan sebelum berkunjung ke Vietnam.
Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam ajang Vietnam Halal Tourism Conference 2026, yang mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, serta pelaku industri pariwisata untuk membahas strategi memperkuat daya tarik Vietnam sebagai destinasi ramah wisatawan Muslim.
Dalam forum tersebut, pemerintah Vietnam menilai negaranya memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim.
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