9 Kereta Eksekutif Legendaris yang Masih Beroperasi, Nomor 1 Sudah Melayani Penumpang Sejak 1967

JawaPos.com - Deretan kereta eksekutif legendaris di Indonesia masih menjadi pilihan favorit hingga sekarang. Meski telah beroperasi selama puluhan tahun, sebagian besar kereta ini terus mendapatkan pembaruan fasilitas, mulai dari rangkaian Stainless Steel New Generation, kursi yang lebih nyaman, hingga layanan premium.

Tak heran, sejumlah nama seperti KA Bima, Argo Bromo Anggrek, hingga Argo Parahyangan tetap menjadi andalan penumpang untuk perjalanan antarkota di Pulau Jawa.

Bagi kamu yang ingin merasakan pengalaman naik kereta dengan sejarah panjang sekaligus fasilitas modern, berikut sembilan kereta eksekutif legendaris yang masih beroperasi hingga saat ini.

1. KA Bima KA Bima menjadi salah satu kereta eksekutif tertua di Indonesia yang masih beroperasi. Kereta ini pertama kali diluncurkan pada 1 Juni 1967 dan melayani rute Gambir–Surabaya Gubeng.

Pada masa awal pengoperasiannya, KA Bima dikenal sebagai kereta tidur (sleeping train) yang menjadi simbol perjalanan mewah. Kini, kereta tersebut tampil lebih modern dengan rangkaian Stainless Steel New Generation serta layanan Compartment Suite yang memberikan privasi lebih bagi penumpang.

2. KA Argo Bromo Anggrek Beroperasi sejak 1997, KA Argo Bromo Anggrek menjadi pelopor layanan kereta kelas Argo di Indonesia. Kereta ini melayani rute Gambir–Surabaya Pasarturi dan hingga kini masih menjadi salah satu pilihan utama untuk perjalanan bisnis maupun liburan.

Kecepatan perjalanan, kenyamanan kabin, serta fasilitas yang terus diperbarui membuat Argo Bromo Anggrek tetap menjadi standar layanan kereta eksekutif premium.

3. KA Argo Wilis KA Argo Wilis mulai melayani penumpang pada 1998 dengan rute Bandung–Surabaya Gubeng.

Selain menawarkan kenyamanan kelas eksekutif, kereta ini terkenal karena melintasi sejumlah jalur pegunungan dan panorama alam yang indah, sehingga menjadi favorit wisatawan maupun pecinta perjalanan kereta api.