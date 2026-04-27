5 Kereta Eksekutif Jakarta–Surabaya dengan Fasilitas Setara Pesawat, Perjalanan Jauh jadi Serasa Liburan



JawaPos.com - Perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya umumnya melelahkan, baik naik bus, kereta atau bahkan pesawat. Untuk kereta api, untungnya falam beberapa tahun terakhir, PT Kereta Api Indonesia menghadirkan pengalaman baru lewat layanan kereta eksekutif hingga luxury yang mengusung kenyamanan ala kabin pesawat, bahkan beberapa di antaranya setara first class.

Bagi kamu yang ingin bepergian dengan santai tanpa ribet bandara, berikut lima pilihan kereta terbaik rute Jakarta–Surabaya yang layak masuk wishlist perjalananmu.

1. KA Argo Semeru Compartment, Berangkat Pagi dengan Privasi Maksimal

Kalau kamu tipe traveler yang suka berangkat pagi dan tiba siang hari, KA Argo Semeru Compartment bisa jadi pilihan ideal. Berangkat dari Stasiun Gambir pukul 06.20 WIB dan berakhir di Stasiun Surabaya Gubeng, kereta ini menawarkan ruang privat dengan pintu geser otomatis.

Di dalamnya, kursi bisa direbahkan hingga 180 derajat menjadi tempat tidur, lengkap dengan fitur pijat dan hiburan pribadi. Harga tiketnya berada di kisaran Rp 2,3 juta, sepadan dengan kenyamanan yang ditawarkan.

2. KA Bima Compartment, Pilihan Sore untuk Perjalanan Tenang

Bagi yang lebih nyaman berangkat sore, KA Bima Compartment hadir sebagai alternatif. Berangkat pukul 17.00 WIB dari Gambir menuju Surabaya Gubeng, perjalanan terasa lebih rileks karena suasana malam yang tenang.

Fasilitasnya nyaris identik dengan Argo Semeru, mulai dari kabin privat, kursi sleeper, hingga layanan makanan lengkap. Cocok buat kamu yang ingin tidur nyenyak sepanjang perjalanan.

3. KA Argo Bromo Anggrek New Generation, Modern dan Elegan