Cari Hotel Murah di Pasuruan? Ini 10 Rekomendasi Terbaik Cocok Untuk Liburan

JawaPos.com – Mencari hotel murah di Pasuruan menjadi langkah penting agar liburan tetap nyaman tanpa membebani anggaran.

Hotel di Pasuruan menawarkan berbagai pilihan yang pas untuk liburan, mulai dari fasilitas sederhana hingga lengkap.

Pilihan hotel murah di Pasuruan sering kali justru menghadirkan pengalaman liburan yang menyenangkan dan praktis.

Liburan di Pasuruan terasa lebih lengkap dengan memilih hotel yang sesuai budget namun tetap nyaman.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN NGINEP pada Minggu (28/6), bahwa ada sepuluh hotel murah cocok untuk liburan di Pasuruan.

1. Royal Hotel & Villa Trawas

Terletak di kawasan pegunungan Trawas yang sejuk, hotel bintang empat ini menawarkan pemandangan alam yang memukau.

Fasilitas yang tersedia cukup lengkap mulai dari kolam renang outdoor hingga taman bermain anak yang menyenangkan.

Restoran keluarga juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan kuliner tamu yang menginap di sini.