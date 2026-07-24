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Antara
Jumat, 24 Juli 2026 | 20.23 WIB

Konsolidasi 120 Hotel BUMN Memasuki Babak Baru di Bawah InJourney Hospitality

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria. (Dok/JawaPos.com) - Image

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama InJourney mengembangkan InJourney Hospitality sebagai operator hotel terbesar kedua di Indonesia. Sebanyak 120 hotel BUMN bergabung dalam InJourney Group untuk memperkuat daya saing industri perhotelan nasional.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menggelar pertemuan bersama Direktur Utama InJourney Maya Watono membahas pengembangan InJourney Hospitality sebagai operator hotel terbesar kedua di Indonesia setelah bergabungnya 120 hotel BUMN ke dalam InJourney Group.

”Konsolidasi ini bukan sekadar menggabungkan aset, tetapi membangun operator hotel nasional yang lebih kuat, efisien, dan mampu bersaing di tingkat global,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, langkah strategis ini merupakan bagian dari program streamlining BUMN yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan pengelolaan BUMN yang lebih efisien, fokus, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Konsolidasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing industri perhotelan nasional melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efisien.

Transformasi ini, lanjut Dony Oskaria, tidak hanya memperkuat portofolio aset BUMN di sektor perhotelan, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan standar layanan kelas dunia yang berakar pada kekayaan keramahtamahan Nusantara.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7), menyatakan uang negara yang dihemat setelah menutup, merger, dan mengonsolidasikan 250 BUMN hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp50 triliun. Penghematan itu, merupakan biaya rutin (overhead cost) karena negara tidak perlu lagi menggaji direksi, komisaris, membayar sewa gedung beserta listriknya, dan pengeluaran lainnya dari 250 BUMN tersebut.

Presiden Prabowo kemudian menargetkan pada akhir tahun 2026 ini, jumlah BUMN yang tersisa maksimal 350 BUMN dari semula 1.077 BUMN. ”Mereka (Danantara) menyanggupi,” kata Presiden Prabowo.

Jika perampingan itu terwujud, presiden yakin uang yang bisa dihemat dapat mendekati Rp70 triliun sampai Rp 80 triliun. Presiden meyakini Danantara merupakan salah satu capaian dalam pemerintahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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