5 Angkutan Resmi Denpasar-Singaraja yang Bisa Jadi Pilihan Wisatawan Tanpa Kendaraan Pribadi

Ilustrasi Pantai Lovina, salah satu objek wisata terkenal di kawasan Singaraja. (Bali Government Tourism Office)
JawaPos.com - Berlibur ke Singaraja tidak selalu harus menggunakan kendaraan pribadi. Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Bali Utara dengan lebih praktis, tersedia sejumlah layanan transportasi resmi dari Denpasar yang bisa menjadi pilihan.
Mulai dari bus ekonomis hingga shuttle dengan kursi eksekutif, tersedia berbagai opsi perjalanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Kehadiran layanan ini memudahkan wisatawan yang ingin menikmati destinasi populer seperti Pantai Lovina, Air Terjun Sekumpul, hingga kawasan Pemuteran tanpa harus menyewa mobil.
Berikut lima angkutan resmi rute Denpasar-Singaraja dan sekitarnya yang layak dipertimbangkan.
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1. Namaste Shuttle, Pilihan Langsung ke Singaraja dan Pemuteran
Bagi wisatawan yang ingin langsung menuju Bali Utara tanpa transit, Namaste Shuttle menjadi salah satu opsi paling praktis.
Layanan ini berangkat dari kantor perwakilan di Denpasar dan melayani perjalanan langsung menuju kawasan Singaraja hingga Pemuteran. Tarif perjalanan sekitar Rp 110 ribu dengan kelas Shuttle 1+1 yang menawarkan konfigurasi kursi lebih nyaman dibanding transportasi umum reguler.
Karena tujuan akhirnya berada di wilayah Bali Utara, layanan ini cocok untuk wisatawan yang ingin menghemat waktu perjalanan.
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2. Bus Sehati, Alternatif Murah untuk Backpacker
Jika prioritas utama adalah biaya perjalanan yang hemat, Bus Sehati bisa menjadi pilihan menarik.
Bus ini berangkat dari kantor perwakilan di Denpasar dengan tujuan akhir Terminal Gilimanuk menggunakan armada medium bus. Harga tiketnya sekitar Rp 62 ribu sehingga menjadi salah satu opsi paling ekonomis.
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