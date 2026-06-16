Geopark Ijen Dipilih Kemenpar Jadi Pembuka Geopark Run Series 2026/2027, Banyuwangi Siap Unjuk Kekuatan Sport Tourism

Kemenpar menunjuk Banyuwangi sebagai seri pembuka Geopark Run Series 2026 melalui Ijen Geopark Run untuk memperkuat sport tourism. (Foto: Kementerian Pariwisata)
JawaPos.com — Kementerian Pariwisata menunjuk Kawasan Geopark Ijen Banyuwangi sebagai titik awal Geopark Run Series 2026/2027 yang akan digelar pada 23 Agustus 2026.
Penunjukan tersebut diumumkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta dan menjadi pengakuan atas potensi sport tourism Banyuwangi sekaligus peluang mendongkrak promosi wisata serta ekonomi daerah.
Mengapa Geopark Ijen Dipilih Menjadi Seri Pembuka?
Kawasan Geopark Ijen Banyuwangi dipercaya menjadi lokasi pembuka Geopark Run Series 2026/2027 yang digagas Kementerian Pariwisata.
Penunjukan ini mempertegas posisi Banyuwangi sebagai salah satu destinasi unggulan nasional dalam pengembangan wisata berbasis olahraga atau sport tourism.
Peluncuran Geopark Run Series dilakukan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang menyambut positif kepercayaan dari pemerintah pusat tersebut.
Selain Banyuwangi, rangkaian Geopark Run Series juga akan diselenggarakan di kawasan geopark lain yang memiliki daya tarik alam dan geologi khas.
Tiga daerah lain yang masuk dalam kalender penyelenggaraan adalah Minang Geopark, Ciletuh Geopark, dan Belitong Geopark.
Keputusan menjadikan Geopark Ijen sebagai titik awal menunjukkan tingginya daya tarik kawasan tersebut di mata pemerintah.
Selama ini, Ijen dikenal memiliki lanskap alam unik yang menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara.
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