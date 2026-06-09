4 Angkutan Umum Paling Praktis ke ICE BSD dari Jakarta, Bisa Naik KRL hingga Bus Premium

JawaPos.com - Bagaimana cara paling praktis menuju Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD dari Jakarta dengan transportasi umum? Pilihan tercepat dan paling efisien adalah menggunakan KRL Commuter Line yang terintegrasi dengan layanan shuttle bus gratis menuju kawasan ICE BSD.

Selain itu, tersedia pula TransJakarta, bus premium, hingga shuttle khusus saat ada konser atau pameran besar.

Sebagai salah satu pusat penyelenggaraan konser internasional, pameran, hingga berbagai event berskala nasional, ICE BSD menjadi destinasi yang ramai dikunjungi setiap pekan.

Karena lokasinya berada di kawasan BSD City, Tangerang Selatan, banyak pengunjung dari Jakarta mencari moda transportasi umum yang nyaman, praktis, dan hemat biaya.

Berikut empat pilihan angkutan umum menuju ICE BSD yang bisa menjadi referensi perjalanan Anda.

1. KRL Commuter Line dan Shuttle Bus Gratis, Pilihan Tercepat Bebas Macet Bagi pengguna transportasi umum, kombinasi KRL dan shuttle bus gratis menjadi opsi paling direkomendasikan. Selain relatif cepat, perjalanan juga tidak terpengaruh kemacetan di jalan tol Jakarta-Tangerang.

Untuk menuju ICE BSD, penumpang dapat naik KRL dari berbagai stasiun di Jakarta menuju Stasiun Tanah Abang. Dari sana, lanjutkan perjalanan dengan KRL jurusan Tanah Abang–Rangkasbitung dan turun di Stasiun Cisauk.

Setelah tiba di Stasiun Cisauk, pengunjung dapat berjalan melalui jembatan penghubung menuju Terminal Intermoda BSD. Dari terminal tersebut tersedia bus BSD Link rute Intermoda–ICE BSD yang dapat digunakan secara gratis dan berhenti tepat di depan gedung ICE.