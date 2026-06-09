4 Cara ke Danau Toba dari Medan Lewat Jalur Darat, Pilih yang Paling Nyaman dan Hemat

JawaPos.com - Bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Danau Toba, Parapat menjadi pintu masuk utama sebelum menyeberang ke Pulau Samosir. Dari Kota Medan, jarak menuju Parapat sekitar 176 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 3,5 hingga 5 jam, tergantung moda transportasi dan kondisi lalu lintas.
Ada beberapa pilihan perjalanan darat yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari mobil pribadi, bus umum, travel eksekutif, hingga kombinasi kereta api dan transportasi darat. Berikut panduannya.
Mobil pribadi menjadi pilihan favorit wisatawan yang ingin menikmati perjalanan dengan lebih leluasa. Rute yang umum digunakan adalah melalui Tol Medan–Tebing Tinggi, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pematang Siantar dan Parapat.
Moda transportasi ini cocok bagi keluarga atau rombongan karena memberikan kebebasan untuk berhenti di berbagai destinasi menarik sepanjang perjalanan.
- Durasi perjalanan: sekitar 3,5–4 jam.
- Estimasi biaya: Rp 700.000–Rp 800.000 untuk sewa mobil, belum termasuk biaya tol dan bahan bakar.
Keunggulan utama pilihan ini adalah kenyamanan dan fleksibilitas waktu keberangkatan tanpa harus menyesuaikan jadwal transportasi umum.
Bagi backpacker atau solo traveler, bus umum masih menjadi salah satu moda transportasi paling ekonomis menuju Parapat.
Penumpang dapat berangkat dari Terminal Amplas di Medan dan memilih bus tujuan Parapat yang dioperasikan sejumlah perusahaan transportasi, seperti Sejahtera maupun KBT.
- Durasi perjalanan: sekitar 4–5 jam.
- Estimasi biaya: Rp 60.000–Rp 90.000 per orang.
Meski waktu tempuh sedikit lebih lama dibanding kendaraan pribadi, biaya yang terjangkau menjadikan bus sebagai pilihan favorit wisatawan dengan anggaran terbatas.
Jika menginginkan kenyamanan seperti mobil pribadi tetapi tidak ingin mengemudi sendiri, layanan travel atau shuttle eksekutif bisa menjadi alternatif ideal.
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