8 Cara dari Rantau Prapat ke Kisaran yang Praktis dan Murah, Bisa Naik Kereta hingga Travel

JawaPos.com - Perjalanan dari Rantau Prapat ke Kisaran menjadi salah satu rute yang cukup ramai di Sumatera Utara. Jarak kedua kota ini sekitar 129 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 3 hingga 4 jam perjalanan darat.

Bagi kamu yang tidak membawa kendaraan pribadi, ada banyak pilihan transportasi umum yang bisa digunakan. Mulai dari kereta api yang nyaman dan bebas macet, hingga bus dan travel dengan tarif terjangkau.

Lalu, transportasi apa yang paling nyaman dan murah untuk rute Rantau Prapat ke Kisaran? Berikut daftar lengkap pilihannya.

1. Naik Kereta Api Sribilah Utama, Paling Nyaman dan Cepat Kereta api menjadi pilihan favorit banyak penumpang karena lebih stabil dari sisi waktu tempuh dan minim risiko terjebak macet di Jalinsum.

Kamu bisa berangkat dari Stasiun Rantau Prapat menuju Stasiun Kisaran menggunakan KA Sribilah Utama dengan estimasi perjalanan sekitar 2 jam 40 menit. Selain nyaman, fasilitas kereta juga cukup lengkap, terutama untuk perjalanan jarak menengah.

Tarif tiketnya sekitar Rp 105.000 hingga Rp 175.000 tergantung kelas. Durasi perjalanan: sekitar 2 jam 40 menit. Tiket bisa dipesan lebih praktis melalui aplikasi KAI Access.

2. Travel Antar Kota, Praktis dengan Sistem Door to Door Jika ingin perjalanan lebih fleksibel tanpa harus datang ke stasiun atau terminal, layanan travel bisa menjadi pilihan menarik. Beberapa operator travel seperti Lintas, Kurnia, dan agen lokal lainnya melayani rute langsung Rantau Prapat menuju Kisaran.

Sebagian bahkan menawarkan layanan antar jemput hingga ke alamat tujuan. Tarifnya sekitar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 dengan durasi perjalanan sekitar 3,5 jam.