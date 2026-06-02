5 Pilihan Kapal ke Pulau Komodo dari Labuan Bajo, Lengkap dengan Durasi dan Destinasi Favorit

JawaPos.com - Labuan Bajo menjadi pintu utama menuju Taman Nasional Komodo dengan berbagai pilihan kapal wisata yang bisa Kamu sesuaikan dengan budget dan gaya liburan.

Mulai dari kapal cepat untuk one day trip hingga kapal Pinisi mewah untuk liveaboard, semua tersedia untuk membawa wisatawan menikmati keindahan Pulau Komodo dan sekitarnya.

Perjalanan menuju Pulau Komodo sendiri hanya bisa dilakukan lewat jalur laut dari Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Waktu tempuhnya bervariasi, mulai dari sekitar 1,5 jam hingga 4 jam tergantung jenis armada yang digunakan serta kondisi cuaca saat berlayar.

Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang, memahami jenis kapal, durasi perjalanan, hingga destinasi yang wajib dikunjungi menjadi hal penting sebelum memesan trip.

1. KMP Komodo, Kapal Resmi ASDP dengan Fasilitas Nyaman Salah satu armada resmi yang melayani rute Labuan Bajo menuju kawasan Taman Nasional Komodo adalah KMP Komodo milik ASDP.

Kapal motor ini memiliki kapasitas sekitar 80 penumpang dan dilengkapi kabin ber-AC serta mini bar untuk menunjang kenyamanan selama pelayaran.

KMP Komodo cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati perjalanan laut dengan suasana lebih santai dan biaya relatif terjangkau dibanding kapal wisata privat.

2. Speedboat, Pilihan Favorit untuk One Day Trip Bagi Kamu yang ingin menjelajahi Pulau Komodo dalam waktu singkat, speedboat menjadi opsi paling populer.