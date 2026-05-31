10 Rekomendasi Wisata Ramah Anak di Blitar, Sering Jadi Opsi Liburan Keluarga

rekomendasi wisata ramah anak buat liburan keluarga di Blitar
JawaPos.com – Blitar tidak hanya dikenal sebagai kota bersejarah, tetapi juga menyimpan banyak destinasi wisata yang cocok untuk anak dan keluarga.
Berbagai pilihan tersedia, mulai dari taman bermain penuh wahana seru hingga agrowisata edukatif yang memperkenalkan anak pada alam dan proses produksi pangan.
Dengan harga tiket yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, tempat-tempat ini menjadi pilihan liburan berkualitas tanpa harus keluar budget besar.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Perhutani Tour pada Sabtu (30/5), berikut sepuluh rekomendasi tempat wisata ramah anak buat liburan keluarga di Blitar.
1. Blitar Park
Taman hiburan yang berlokasi di kawasan Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar ini menawarkan beragam wahana seru seperti Cinema 5D, playground, waterboom, sepeda air, bom bom car, roller coaster, dan sepeda angin dengan tiket masuk Rp 35.000 yang sudah termasuk kupon konsumsi makanan dan minuman.
Selain wahana bermain, tersedia juga cafe, foodcourt, mushola, dan berbagai spot foto instagramable yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga.
2. Water Park Sumber Udel
Taman rekreasi air legendaris yang sudah ada sejak tahun 90-an ini menawarkan berbagai wahana seperti seluncuran, kolam arus, dan kolam khusus anak dengan tiket masuk hanya Rp 20.000 per orang.
Fasilitas pendukung seperti kamar mandi, mushola, dan spot foto instagramable juga tersedia untuk menambah kenyamanan pengunjung selama berwisata.
