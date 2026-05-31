16 Spot Wisata Wajib Dikunjungi Saat di Blitar, Banyak yang Memilih Liburan Disini

JawaPos.com – Blitar dikenal sebagai kota bersejarah yang juga menyimpan kekayaan wisata alam dan budaya yang luar biasa beragam.

Dari pantai tersembunyi dengan air biru jernih hingga kebun cokelat dan situs peninggalan presiden pertama Indonesia, semua tersedia di sini.

Harga tiket yang terjangkau dan akses yang mudah menjadikan kota ini pilihan tepat untuk wisata yang berkesan bersama keluarga.

Dilansir dari laman Pemkot Blitar dan telkomsel Tour pada Sabtu (30/5), berikut 16 rekomendasi tempat wisata buat liburan di Blitar.

1. Pantai Serang

Pantai yang terletak di Panggungrejo, Kabupaten Blitar ini menyuguhkan pemandangan laut lepas yang indah sekaligus berbagai olahan seafood yang bisa dinikmati di sekitar kawasan pantai.

Pengunjung juga bisa mencoba wahana ATV selama satu jam dengan biaya tambahan hanya Rp 50.000.

2. Pantai Pangi

Pantai tersembunyi yang berlokasi di Dusun Krajan, Desa Tumpakkepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar ini menawarkan air laut berwarna biru jernih dan suasana yang sejuk dengan tiket masuk Rp 8.000 per orang.