14 Oleh-Oleh Khas Gresik Paling Populer yang Wajib Dibawa Pulang, Lezat dan Penuh Ciri Khas Daerah

JawaPos.com - Gresik tidak hanya dikenal sebagai kota industri dan kota wali, tetapi juga memiliki beragam oleh-oleh khas yang menarik untuk dibawa pulang.
Mulai dari makanan tradisional, camilan khas, hingga kerajinan unik, semuanya menawarkan cita rasa dan identitas budaya yang kuat.
Jika Anda sedang berkunjung ke Gresik, jangan lewatkan berbagai buah tangan berikut yang cocok untuk keluarga, teman, maupun kolega.
Yuk simak daftar oleh-oleh yang bisa kamu pertimbangkan selama di Gresik seperti dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Tour.
1. Pudak
Pudak merupakan oleh-oleh paling terkenal dari Gresik. Jajanan tradisional ini terbuat dari campuran tepung beras, santan, dan gula yang dibungkus menggunakan pelepah pinang.
Teksturnya lembut dengan rasa manis yang khas. Selain pudak putih, tersedia pula varian pudak pandan dan pudak sagu yang tak kalah diminati wisatawan.
2. Petis Gresik
Petis khas Gresik menjadi bahan pelengkap favorit untuk berbagai hidangan, seperti rujak cingur, tahu tek, hingga lontong kupang.
Dibuat dari sari rebusan ikan atau udang yang dimasak hingga kental, petis ini memiliki rasa gurih manis yang kuat dan cocok dijadikan buah tangan khas Jawa Timur.
3. Keripik Bayam
Bagi pencinta camilan, keripik bayam bisa menjadi pilihan oleh-oleh yang lezat. Daun bayam segar dibalut adonan tepung berbumbu lalu digoreng hingga renyah.
Rasanya gurih dengan tekstur yang ringan sehingga cocok dinikmati sebagai teman bersantai atau suguhan untuk tamu.
