Korea Selatan Bebaskan Visa Turis Grup asal Indonesia hingga Akhir 2026

Pengunjung mengenakan hanbok tradisional berjalan melewati gerbang Yeongchumun di Istana Gyeongbokgung, Seoul, Korea Selatan. (The Korea Times)
Seperti dilansir Yonhap via Kyodo, Kamis (28/5), program tersebut ditujukan untuk grup wisata berisi minimal tiga orang. Mereka diperbolehkan masuk dan tinggal di Korea Selatan tanpa visa hingga 15 hari.
Pelonggaran aturan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Korea Selatan mendongkrak sektor pariwisata. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat strategi pariwisata yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung pada Februari lalu.
Layanan Imigrasi Korea menyebut program bebas visa sementara diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan asing. Pemerintah juga berharap konsumsi domestik ikut terdorong.
Namun, Seoul tetap memperketat pengawasan terhadap potensi pelanggaran izin tinggal. Pemerintah mewajibkan agen perjalanan Korea Selatan mendaftarkan daftar wisatawan ke sistem pemerintah maksimal 24 jam sebelum kedatangan.
Kementerian Kehakiman Korea Selatan akan memeriksa data tersebut. Wisatawan yang dianggap berisiko tinggi, termasuk yang pernah melanggar aturan imigrasi atau masuk daftar pembatasan, tidak akan mendapat fasilitas bebas visa.
Menteri Kehakiman Jung Sung-ho mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan kementerian terkait agar program ini tetap menjaga ketertiban keimigrasian. Di sisi lain, pemerintah ingin sektor wisata dan konsumsi tetap bergerak.
Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir memang aktif melonggarkan akses wisata demi memulihkan industri pariwisata pascapandemi. Indonesia menjadi salah satu pasar penting karena jumlah wisatawan ke Korea Selatan terus meningkat.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat