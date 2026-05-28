Korea Selatan Bebaskan Visa Turis Grup asal Indonesia hingga Akhir 2026

Seperti dilansir Yonhap via Kyodo, Kamis (28/5), program tersebut ditujukan untuk grup wisata berisi minimal tiga orang. Mereka diperbolehkan masuk dan tinggal di Korea Selatan tanpa visa hingga 15 hari.

Pelonggaran aturan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Korea Selatan mendongkrak sektor pariwisata. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat strategi pariwisata yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung pada Februari lalu.

Layanan Imigrasi Korea menyebut program bebas visa sementara diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan asing. Pemerintah juga berharap konsumsi domestik ikut terdorong.

Namun, Seoul tetap memperketat pengawasan terhadap potensi pelanggaran izin tinggal. Pemerintah mewajibkan agen perjalanan Korea Selatan mendaftarkan daftar wisatawan ke sistem pemerintah maksimal 24 jam sebelum kedatangan.

Kementerian Kehakiman Korea Selatan akan memeriksa data tersebut. Wisatawan yang dianggap berisiko tinggi, termasuk yang pernah melanggar aturan imigrasi atau masuk daftar pembatasan, tidak akan mendapat fasilitas bebas visa.

Menteri Kehakiman Jung Sung-ho mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan kementerian terkait agar program ini tetap menjaga ketertiban keimigrasian. Di sisi lain, pemerintah ingin sektor wisata dan konsumsi tetap bergerak.