14 Wisata Petik Strawberry Paling Manis di Batu Malang, View Pegunungan Bikin Liburan Menyenangkan

Rekomendasi wisata petik strawberry paling manis buat liburan di Batu Malang / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Kawasan wisata Malang dan Batu dikenal sebagai surga agrowisata yang menawarkan pengalaman petik strawberry langsung dari kebun yang menyegarkan.
Udara sejuk pegunungan dan hamparan kebun hijau menciptakan suasana liburan yang sangat berbeda dari destinasi wisata pada umumnya.
Dari kebun rakyat yang autentik hingga agrowisata modern dengan paket edukasi, setiap lokasi menghadirkan pengalaman yang unik dan berkesan.
Dilansir dari laman Niaga Tour dan Villa Batu Malang pada Sabtu (23/5), berikut 14 rekomendasi wisata petik strawberry paling manis buat liburan di Batu Malang.
Baca Juga: Jelajah 10 Wisata Candi di Mojokerto, Liburan dengan Nuansa Sejarah yang Estetik dan Edukatif
1. Kusuma Agrowisata
Berlokasi di kawasan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, dan buka 24 jam setiap hari, agrowisata pionir ini menawarkan pengalaman petik buah paling lengkap dengan harga paket Rp50.000 per orang.
Selain strawberry, pengunjung dapat memetik apel, jeruk, jambu, dan sayuran langsung dari kebun yang tertata rapi dengan latar pemandangan pegunungan yang memukau.
Tersedia pula fasilitas resort untuk menginap bagi yang ingin menikmati suasana perkebunan lebih lama, dengan banyak spot foto alami yang estetik.
2. Petik Strawberry Sweet Berry
Berlokasi di Sebaluh, Pandesari, Kecamatan Pujon, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB dengan tiket masuk Rp10.000, kebun ini menjadi salah satu destinasi petik strawberry paling dikenal di kawasan Pujon.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan