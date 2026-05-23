14 Wisata Petik Strawberry Paling Manis di Batu Malang, View Pegunungan Bikin Liburan Menyenangkan

JawaPos.com – Kawasan wisata Malang dan Batu dikenal sebagai surga agrowisata yang menawarkan pengalaman petik strawberry langsung dari kebun yang menyegarkan.

Udara sejuk pegunungan dan hamparan kebun hijau menciptakan suasana liburan yang sangat berbeda dari destinasi wisata pada umumnya.

Dari kebun rakyat yang autentik hingga agrowisata modern dengan paket edukasi, setiap lokasi menghadirkan pengalaman yang unik dan berkesan.

Dilansir dari laman Niaga Tour dan Villa Batu Malang pada Sabtu (23/5), berikut 14 rekomendasi wisata petik strawberry paling manis buat liburan di Batu Malang.

1. Kusuma Agrowisata

Berlokasi di kawasan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, dan buka 24 jam setiap hari, agrowisata pionir ini menawarkan pengalaman petik buah paling lengkap dengan harga paket Rp50.000 per orang.

Selain strawberry, pengunjung dapat memetik apel, jeruk, jambu, dan sayuran langsung dari kebun yang tertata rapi dengan latar pemandangan pegunungan yang memukau.

Tersedia pula fasilitas resort untuk menginap bagi yang ingin menikmati suasana perkebunan lebih lama, dengan banyak spot foto alami yang estetik.

2. Petik Strawberry Sweet Berry