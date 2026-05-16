19 Spot Outbound Paling Seru di Malang yang Cocok buat Liburan Ceria dan Full Bahagia

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai salah satu surga destinasi outbound seru yang menawarkan beragam pilihan aktivitas alam.

Dari arung jeram, flying fox, paintball, hingga paralayang, setiap tempat menghadirkan tantangan dan keseruan yang berbeda-beda.

Suasana alam pegunungan dan sungai yang asri menjadikan kawasan ini pilihan ideal untuk liburan sekaligus petualangan yang berkesan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Labiru Tour pada Jumat (15/5), berikut 19 rekomendasi tempat outbound seru buat liburan di Malang.

1. Hawai Waterpark

Berlokasi di Jalan Graha Kencana Utara V, Singosari, tempat ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dengan tiket masuk Rp110.000 per orang.

Selain wahana air yang seru, tempat ini juga menyediakan berbagai paket kegiatan outbound yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta.

2. Malang Smart Arena

Berlokasi di Perumahan Graha Kencana Raya, playground indoor ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dengan tiket Rp90.000 di hari kerja dan Rp110.000 di akhir pekan.