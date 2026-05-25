17 Kuliner Mie Ayam Paling Menggoda di Surabaya, Topping Melimpah Kuah Kaldu Ayamnya Juara

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner mie ayam menggoda paling beragam dan berkualitas di Jawa Timur.

Dari mie ayam ceker berlimpah hingga pangsit mie ayam ala Jakarta yang autentik, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap warung menawarkan keunikan tersendiri mulai dari pilihan topping, tekstur mie, kuah kaldu, hingga sambal pedas yang menggoyang selera.

Dilansir dari laman Pinhome dan ACI pada Senin (25/5), berikut 17 rekomendasi kuliner mie ayam paling menggoda di Surabaya.

Baca Juga: 13 Kuliner Lontong Balap Paling Lezat di Surabaya dengan Lentho Renyah dan Kuah Istimewa

1. Ronggolawe Pangsit Mie Ayam Jakarta

Ronggolawe Pangsit Mie Ayam Jakarta di Jalan Kertomenanggal No. 69, Menanggal, Kecamatan Gayungan, menghadirkan mie ayam autentik dengan mie kenyal, bumbu ayam yang meresap sempurna, dan topping pangsit goreng garing yang melengkapi setiap suapannya.

Tersedia juga sambal pedas yang sangat menggigit dan berbagai variasi menu dengan harga terjangkau, buka setiap hari mulai pukul 11.00–19.00 WIB.

2. Pangsit Mie Ayam Jakarta Tenda Biru

Pangsit Mie Ayam Jakarta Tenda Biru di Jalan Siwalankerto Permai No. 8A, Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, menyajikan mie ayam berkuah kaya rasa dengan mie kenyal, pangsit goreng renyah, dan sambal pedas, dilengkapi juga menu bakso yang tidak kalah lezat.