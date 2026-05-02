Beredar Undangan Bimtek Dapur MBG Diduga Penipuan, Ini Kata BGN

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait beredarnya undangan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nasional Tahun 2026 yang mencatut nama institusi serta Sekretaris Utama (Sestama) BGN.

BGN menegaskan bahwa undangan tersebut tidak benar dan bukan merupakan dokumen resmi.

"Berdasarkan hasil penelusuran internal, dokumen yang beredar tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Sekretariat Utama maupun unit kerja manapun di lingkungan BGN. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan undangan tersebut berada di luar tanggung jawab BGN," tulis keterangan Biro Hukum dan Humas BGN melalui keterangan resminya dikutip Sabtu (2/5).

Karena itu, BGN mengimbau kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan nama instansi pemerintah.