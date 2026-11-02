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Penulis: Nanda Prayoga
Senin, 2 November 2026 | 18.11 WIB

Kemampuan Berbahasa Asing Tetap Diperlukan pada Era AI, Cek 3 Peluang Kerja Ini

Ilustrasi pekerjaan customer experience. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pekerjaan customer experience. (Istimewa)

JawaPos.com - Kemampuan berbahasa asing dapat menjadi salah satu modal untuk mencari pekerjaan. Selain bahasa Inggris, kemampuan bahasa Jepang dan Mandarin juga dibutuhkan di sejumlah bidang pekerjaan, termasuk layanan pelanggan atau customer experience (CX).

Kebutuhan tersebut turut berkaitan dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pelayanan pelanggan.

Meski kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat membantu menjawab pertanyaan rutin, interaksi manusia masih diperlukan untuk menangani persoalan yang membutuhkan pemahaman dan empati.

Whitepaper SleekFlow bertajuk AI Transformation in SEA: Aligning Consumer Demands with Business Goals mencatat, 73 persen dari 1.100 responden di Asia Tenggara menginginkan AI digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan, interaksi manusia.

Sementara itu, laporan Booking Burnout: Indonesia Travel Stress Report 2025 dari YouGov menemukan bahwa 54 persen masyarakat Indonesia yang memesan perjalanan untuk liburan merasa proses pemesanan menimbulkan stres.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya layanan pelanggan dalam membantu menyelesaikan kendala selama perjalanan.

Di tengah kebutuhan tersebut, terdapat sejumlah posisi pekerjaan di bidang customer experience yang dapat dipertimbangkan pencari kerja. Salah satunya dibuka oleh transcosmos Indonesia untuk penempatan di Jakarta Selatan.

Selain kualifikasi teknis, kemampuan komunikasi dan penyelesaian masalah menjadi bagian penting dalam pekerjaan customer experience.

Vice President Director transcosmos Indonesia, Ardi Sudarto, mengatakan perkembangan teknologi menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan.

Menurutnya eknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan. Namun, pengalaman pelanggan tetap bergantung pada kemampuan karyawan memahami kebutuhan, berkomunikasi, menunjukkan empati, dan menyelesaikan masalah.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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