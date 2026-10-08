Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 9 Oktober 2026 | 01.29 WIB

Google Buka Alat Pendeteksi AI untuk Publik, kini Semua Orang Bisa Cek Konten Buatan AI

Google buka tools untuk mendeteksi konten AI. (Google) - Image

Google buka tools untuk mendeteksi konten AI. (Google)

JawaPos.com - Google mulai membuka akses SynthID Detector untuk publik secara global, memungkinkan siapa saja memeriksa apakah gambar, video, atau audio yang mereka temui dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Langkah ini menjadi penting ketika konten sintetis semakin sulit dibedakan dari karya asli dan berpotensi menimbulkan bias maupun penyalahgunaan informasi di internet.

Dengan alat tersebut, pengguna dapat mengunggah konten untuk diperiksa berdasarkan watermark digital tak kasatmata yang ditanamkan SynthID pada media yang dibuat menggunakan teknologi AI dari Google maupun sejumlah mitranya.

Dijelaskan di blog resminya, teknologi ini tidak mengandalkan tanda visual yang bisa dilihat mata. Watermark ditanamkan ke dalam media sehingga tetap dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi asal-usul konten ketika gambar, video, atau audio telah beredar di internet.

Sebelumnya, SynthID Detector hanya tersedia dalam versi awal untuk kalangan profesional media yang membutuhkan alat verifikasi konten AI.

Kini aksesnya diperluas untuk masyarakat umum dan tersedia secara global dalam bahasa Inggris. Artinya, pemeriksaan terhadap konten yang dicurigai dibuat AI tidak lagi terbatas pada organisasi media atau kalangan profesional.

Google menyebut SynthID Detector dapat digunakan untuk memeriksa konten yang dibuat menggunakan teknologi AI dari Google dan sejumlah mitranya, termasuk OpenAI, NVIDIA, dan Kakao. Dukungan untuk Apple juga disebut akan hadir dalam waktu dekat.

Kehadiran alat ini memberikan lapisan pemeriksaan tambahan di tengah semakin mudahnya seseorang membuat gambar, video, maupun audio yang tampak meyakinkan hanya dengan bantuan AI.

Diketahui, kemampuan membedakan konten buatan AI dan konten asli menjadi semakin penting karena persoalan yang muncul tidak berhenti pada kreativitas.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Google Gandeng Constellation Energy untuk Tambah Pasokan Nuklir bagi Data Center AI - Image
Teknologi

Google Gandeng Constellation Energy untuk Tambah Pasokan Nuklir bagi Data Center AI

Kamis, 8 Oktober 2026 | 03.36 WIB

Google Doodle Rayakan Pekan Antariksa Dunia 2026 dengan Nebula Rosebud - Image
Teknologi

Google Doodle Rayakan Pekan Antariksa Dunia 2026 dengan Nebula Rosebud

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.48 WIB

Google Terancam Denda 10 persen Pendapatan, Langgar Penayangan Berita di Polandia - Image
Teknologi

Google Terancam Denda 10 persen Pendapatan, Langgar Penayangan Berita di Polandia

Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.22 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore