Google Buka Alat Pendeteksi AI untuk Publik, kini Semua Orang Bisa Cek Konten Buatan AI

JawaPos.com - Google mulai membuka akses SynthID Detector untuk publik secara global, memungkinkan siapa saja memeriksa apakah gambar, video, atau audio yang mereka temui dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Langkah ini menjadi penting ketika konten sintetis semakin sulit dibedakan dari karya asli dan berpotensi menimbulkan bias maupun penyalahgunaan informasi di internet.

Dengan alat tersebut, pengguna dapat mengunggah konten untuk diperiksa berdasarkan watermark digital tak kasatmata yang ditanamkan SynthID pada media yang dibuat menggunakan teknologi AI dari Google maupun sejumlah mitranya.

Dijelaskan di blog resminya, teknologi ini tidak mengandalkan tanda visual yang bisa dilihat mata. Watermark ditanamkan ke dalam media sehingga tetap dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi asal-usul konten ketika gambar, video, atau audio telah beredar di internet.

Sebelumnya, SynthID Detector hanya tersedia dalam versi awal untuk kalangan profesional media yang membutuhkan alat verifikasi konten AI.

Kini aksesnya diperluas untuk masyarakat umum dan tersedia secara global dalam bahasa Inggris. Artinya, pemeriksaan terhadap konten yang dicurigai dibuat AI tidak lagi terbatas pada organisasi media atau kalangan profesional.

Google menyebut SynthID Detector dapat digunakan untuk memeriksa konten yang dibuat menggunakan teknologi AI dari Google dan sejumlah mitranya, termasuk OpenAI, NVIDIA, dan Kakao. Dukungan untuk Apple juga disebut akan hadir dalam waktu dekat.

Kehadiran alat ini memberikan lapisan pemeriksaan tambahan di tengah semakin mudahnya seseorang membuat gambar, video, maupun audio yang tampak meyakinkan hanya dengan bantuan AI.