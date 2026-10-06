Google Doodle Rayakan Pekan Antariksa Dunia 2026 dengan Nebula Rosebud

JawaPos.com - Google meramaikan Pekan Antariksa Dunia 2026 lewat Google Doodle yang menampilkan keindahan Nebula Rosebud. Citra nebula tersebut berasal dari Teleskop Luar Angkasa James Webb (JWST), yang dikenal mampu menangkap detail objek-objek jauh di alam semesta.

Doodle tersebut menjadi cara Google mengajak pengguna melihat kembali perkembangan eksplorasi antariksa sekaligus mengenal lebih dekat objek kosmik yang menjadi bagian dari alam semesta.

Nebula Rosebud Jadi Pusat Perhatian Google Doodle

Dalam tampilan Google Doodle hari ini, Nebula Rosebud menjadi objek utama yang ditampilkan. Warna dan struktur awan gas serta debu kosmik membuat nebula tersebut terlihat mencolok ketika ditangkap melalui instrumen teleskop luar angkasa.

Penggunaan citra dari James Webb juga menegaskan bagaimana perkembangan teknologi observasi antariksa memungkinkan manusia melihat objek yang sebelumnya sulit diamati secara detail.

Pekan Antariksa Dunia sendiri menjadi momentum tahunan untuk memperkenalkan berbagai perkembangan di bidang eksplorasi dan teknologi antariksa kepada masyarakat luas.

Apa Tema Pekan Antariksa Dunia 2026?

Pekan Antariksa Dunia 2026 mengangkat tema "Rocket Revolution". Tema tersebut berfokus pada perubahan teknologi roket yang menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan industri antariksa modern.

Pembahasannya mencakup pengembangan roket yang lebih ramah lingkungan, teknologi roket yang dapat digunakan kembali atau reusable rockets, hingga semakin berkembangnya komersialisasi perjalanan antariksa.