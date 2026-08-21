Tantangan Semakin Kompleks, Urusan Administrasi Layanan Kesehatan Tidak Lepas dari Teknologi AI

JawaPos.com - Layanan kesehatan yang prima kepada pasien menuntut rumah sakit atau klinik semakin taktis di era digital. Untuk itu, urusan administrasi tidak lagi bisa dikerjakan secara manual. Harus ada sistem yang didukung dengan bantuan otak buatan atau artificial intelligence (AI).

Belum lagi perubahan regulasi, efisiensi biaya, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), hingga kebutuhan pasien yang semakin menginginkan layanan praktis dan terintegrasi.

Dinamika itu menjadi tantangan besar dalam pengelolaan tenaga kerja di layanan kesehatan. Proses rekrutmen yang harus mengikuti berbagai ketentuan, turnover tinggi, serta kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh di pendidikan formal dengan kebutuhan operasional fasilitas kesehatan dapat memengaruhi efektivitas layanan.

"Banyak fasilitas kesehatan (faskes) terjebak dalam lingkaran setan operasional: rekrutmen SDM yang panjang dan padat regulasi, tingginya turnover, sistem administrasi yang lambat, hingga minimnya pemahaman tenaga baru terhadap standar industri," kata Direktur Utama PT Medika Konsultama Adidayas, dr. Evan Sastria, MH., MARS, Jumat (21/8).

Kompleksitas tersebut membuat pengelolaan fasilitas kesehatan tidak lagi cukup mengandalkan sistem yang berjalan secara terpisah. Kebutuhan tersebut mendorong pengembangan ekosistem yang tidak hanya berfokus pada sistem informasi rumah sakit atau klinik.

Salah satunya melalui Medverse Career yang diarahkan untuk membantu fasilitas kesehatan memperoleh tenaga profesional yang telah melalui proses verifikasi.

Selain rekrutmen, Medverse juga menghadirkan Medverse Academy untuk memberikan pelatihan yang lebih dekat dengan kebutuhan operasional. Materinya mencakup tata kelola fasilitas kesehatan, akreditasi, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), hingga pelayanan kepada pasien.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan informasi pasien.