Pusri Gelar Klinik Sehati 2026, 1.700 Warga Terima Layanan Kesehatan Gratis

JawaPos.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, PT Pusri Palembang, anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menggelar Bakti Sosial Kesehatan melalui Program Klinik Sehati Batch III Tahun 2026 yang menyasar 1.700 warga di empat kelurahan, yaitu Kelurahan 1 Ilir, Sungai Buah, Sungai Selayur, dan 3 Ilir.

Seremoni pembukaan Program Klinik Sehati Batch III dilaksanakan pada 22 Juli 2026 di Lapangan Hijau Kelurahan 1 Ilir dan dihadiri oleh Komisaris PT Pusri Palembang beserta jajaran manajemen perusahaan, Camat Ilir Timur II, Lurah 1 Ilir, Kapolsek Ilir Timur II, Danramil Lemabang, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tim medis Rumah Sakit Pusri Palembang, serta masyarakat Kelurahan 1 Ilir.

Sementara itu, pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertahap di empat lokasi, yaitu Kelurahan 1 Ilir dengan sasaran 500 peserta, Kelurahan Sungai Buah sebanyak 500 peserta, Kelurahan Sungai Selayur sebanyak 350 peserta, dan Kelurahan 3 Ilir sebanyak 350 peserta, sehingga total penerima manfaat pada Batch III mencapai 1.700 orang.

Program Klinik Sehati merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pusri Palembang yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui program ini, masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, pemberian obat-obatan secara gratis, serta edukasi kesehatan sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Pengobatan gratis yang diinisiasi PT Pusri Palembang telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Sejak tahun 2022, kegiatan tersebut dikemas dalam Program Klinik Sehati yang menjadi agenda rutin setiap semester dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2026, Program Klinik Sehati dilaksanakan dalam tiga batch. Batch I dilaksanakan selama dua hari di setiap kelurahan, sedangkan Batch II dan Batch III dilaksanakan selama satu hari di setiap kelurahan dengan tetap mengedepankan efektivitas pelaksanaan serta pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Selain pelayanan kesehatan, pada kegiatan ini PT Pusri Palembang juga memberikan sosialisasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keselamatan lingkungan, serta pengenalan proses operasional perusahaan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya budaya keselamatan, menjaga lingkungan, serta membangun komunikasi yang terbuka antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

VP TJSL PT Pusri Palembang, Rahmawati, mengatakan bahwa Program Klinik Sehati merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui Program Klinik Sehati, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Kami juga berharap sosialisasi yang diberikan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai budaya keselamatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat,” ujar Rahmawati.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga yang hadir untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak pagi hari. Kehadiran Program Klinik Sehati diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung sekaligus menjadi sarana mempererat sinergi antara PT Pusri Palembang dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.