Aa Juju Ngaku Stres hingga ke Psikolog Gara-gara Hyundai Ioniq 5, Parkir Paralel Jadi Sorotan

JawaPos.com - Hyundai Ioniq 5 tengah menjadi perbincangan hangat para pecinta otomotif. Sebab, mobil ini tampak sering bermasalah saat dicoba parkir paralel.

Hal ini diviralkan oleh food vlogger, Aa Juju pada akun Instagramnya, @makanlurrrr yang merupakan sang pemilik dari mobil itu sendiri.

Dia mengungkapkan bahwa mobil ini membuatnya stres sehingga harus berobat ke psikolog. Terlebih lagi dia juga menyoroti kualitas tim aftersales yang turut membuatnya tambah stres.

“Yang pertama ini dia nggak sopan banget, chat gue nggak dibales-bales. Terus kayaknya sebagian orang udah tau, kebutuhan gue tuh parkir paralel. Ini walaupun si masnya pas ngajarin gue, ini dia liat tutorial. Akhirnya karena dia ga ngerti juga, ganti orang yang ngerti. Dan mereka tuh tau, si mbanya tau juga kebutuhan gue tuh parkir paralel. Jadi ini sangat dipermasalahin sama gue,” kata Aa Juju.

Tak hanya parkir paralel, ternyata mobil yang dibelinya juga memiliki masalah saat fast charging. Tak berhenti di situ, Aa Juju menceritakan bahwa mobilnya tidak bisa dinyalakan saat dirinya ingin berangkat kerja.

“Jadi gue terhambat. Terus akhirnya malamnya gue minta panggil teknisi buat dateng, karena mobil gue nggak bisa nyala. Dan disinilah gongnya, disinilah yang bikin gue meledak banget. Jadi mobil gue tuh langsung ganti aki, karena akinya tuh abis katanya. Jadi ternyata mobil ini tuh ga disarankan buat parkir paralel. Gila ga lu?,” jelas Aa Juju.

Menanggapi hal ini, Head of PR PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Rouli Sijabat mengungkapkan bahwa pihaknya meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa Aa Juju.

“Atas nama Hyundai Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas ketidaknyamanan dan situasi yang dialami oleh pelanggan kami, baik terkait pengalaman penggunaan produk maupun layanan dari tim sales dan aftersales kami,” kata Rouli sat dihubungi JawaPos.com, Kamis (20/8).

Adapun pihaknya saat ini tengah melakukan penanganan untuk memastikan langkah terbaik untuk pelanggan.