Gempa NTT Ganggu Setengah Infrastruktur BTS, 85 Persen Jaringan Telkom Sudah Pulih

JawaPos.com - Gangguan infrastruktur jaringan telekomunikasi akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diklaim mulai teratasi. Dari 735 site BTS Telkomsel yang terdampak, 85 persen kini sudah kembali beroperasi, setelah TelkomGroup mengerahkan 300 tim teknis dan mengaktifkan sumber listrik cadangan di sejumlah wilayah.

Gempa yang terjadi pada Jumat (15/8) sempat mengganggu sekitar 50 persen BTS Telkomsel. Dampaknya terasa pada kualitas layanan seluler, fixed broadband, dan sejumlah layanan digital TelkomGroup di wilayah terdampak.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan trafik jaringan kini berangsur normal seiring perbaikan infrastruktur dan pemulihan pasokan listrik.

“Alhamdulillah trafik sudah berangsur normal, walaupun pada awalnya terdapat sekitar 50% BTS Telkomsel terganggu, tapi saat ini sejalan dengan upaya percepatan perbaikan yang kami lakukan dan listrik yang mulai kembali, sebagian besar sudah pulih. Telkom berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara cepat, aman, dan terkoordinasi sekaligus memperkuat ketahanan jaringan melalui backup,” ujar Dian dalam agenda Rakor Penanganan Gempa wilayah Nusa Tenggara Timur, Sabtu (16/8).

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400 BTS Dipulihkan Kurang dari 24 Jam

Pemulihan dilakukan di sejumlah wilayah yang terdampak gempa, termasuk Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Alor, Ende, dan Ngada.

TelkomGroup mencatat sekitar 400 BTS dan 2.600 pelanggan IndiHome yang sempat terdampak pada awal gempa telah dipulihkan dalam waktu kurang dari 24 jam.

Untuk layanan IndiHome, pemulihan bahkan telah mencapai 98,3 persen. Sebanyak 16.788 dari 17.062 pelanggan kini kembali mendapatkan layanan, sedangkan pelanggan lainnya masih dipulihkan secara bertahap.

Kecepatan pemulihan tersebut tidak lepas dari kondisi jaringan backbone TelkomGroup yang masih berfungsi. Jalur cadangan membuat layanan tetap dapat berjalan meski sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan.