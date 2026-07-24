Telkomsel Buka Suara Soal Putusan MK, Siap Hadirkan Opsi Kuota Internet Tak Hangus

Ilustrasi: Memantau kuota internet. (Asurion).
JawaPos.com - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) akhirnya buka suara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator telekomunikasi menghadirkan opsi layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus dan tetap bisa digunakan.
Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan bahwa perusahaan menghormati keputusan MK terkait penyelenggaraan layanan paket data. Sekaligus mendukung upaya untuk terus memperkuat perlindungan serta kepastian layanan bagi pelanggan.
“Kami memahami bahwa pemanfaatan kuota internet yang optimal merupakan hal yang penting bagi pelanggan di tengah kebutuhan digital yang terus berkembang,” kata Fahmi dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Jumat (24/7).
Dia menegaskan bahwa Telkomsel telah mencermati bahwa putusan tersebut menekankan pentingnya perlindungan hak pelanggan atas pemanfaatan layanan telekomunikasi.
Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai pilihan layanan yang memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan pelanggan.
“Saat ini, Telkomsel telah menyediakan beragam opsi produk dan layanan, termasuk paket dengan mekanisme rollover kuota pada produk terkait, sehingga pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya,” ungkapnya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa Telkomsel terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan melalui penyampaian informasi produk dan layanan yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta melalui berbagai kanal digital yang memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota secara real-time.
Adapun perusahaan senantiasa terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan regulator, pelanggan, serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung kemajuan ekosistem digital Indonesia.
“Ke depan, Telkomsel akan terus mengevaluasi dan mengembangkan layanan, memperkuat mekanisme penanganan pelanggan, serta menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen, kualitas layanan yang andal, dan keberlanjutan ekosistem telekomunikasi nasional,” tutupnya.
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