Apple Kembali Peringatkan Pengguna soal Serangan Spyware, Ini yang Harus Dilakukan

JawaPos.com - Apple kembali mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah pengguna yang terindikasi menjadi sasaran serangan mercenary spyware atau spyware bayaran.

Peringatan itu diberikan setelah sistem keamanan perusahaan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Aktivitas itu mengarah pada upaya serangan siber yang sangat tertarget.

Kabar peringatan terbaru Apple disampaikan John Scott-Railton. Dia adalah peneliti senior Citizen Lab dari University of Toronto.

Melalui unggahan di X, Scott-Railton ingatkan ancaman yang terkait teknologi pengintaian seperti Pegasus. Pegasus diketahui digunakan pemerintah untuk memata-matai individu tertentu.

Apple mengonfirmasi kepada TechCrunch bahwa mereka telah memperbarui tampilan peringatan. Kini tampilan memberikan informasi mudah diakses untuk memperkuat keamanan perangkat.

Selain itu, Apple juga menyediakan halaman dukungan khusus. Halaman tersebut jelaskan mercenary spyware dan tindakan yang harus dilakukan saat menerima peringatan serangan.

Menurut Apple, mercenary spyware adalah perangkat pengintaian berkemampuan tinggi. Biasanya dikembangkan perusahaan dan dijual ke pemerintah atau aktor terkait negara.

Teknologi ini digunakan untuk membidik individu tertentu, terutama yang berisiko tinggi. Kelompok seperti jurnalis, aktivis, politisi, dan diplomat berpotensi menjadi target.

Berbeda dengan malware massal, serangan mercenary spyware dirancang khusus korban tertentu. Biaya pembuatan dan penggunaan bisa mencapai jutaan dolar.