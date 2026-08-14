Komdigi Garap Ekosistem AI dari Energi hingga Aplikasi

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan strategi pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Strategi ini mencakup seluruh rantai ekosistem, mulai dari kebutuhan energi hingga pengembangan aplikasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria mengatakan, pendekatan tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki peran lebih besar dalam perkembangan AI, bukan hanya sebagai pasar teknologi.

“Pada ujungnya kita tidak ingin hanya menjadi user, kita ingin menjadi player yang signifikan di dalam pengembangan AI di tingkat global,” ujar Nezar dalam acara UGM Indosat NVIDIA AI Technology Center di Yogyakarta, Kamis (13/8).

Menurut Nezar, pemerintah memetakan ekosistem AI ke dalam lima lapisan yang saling berkaitan.

Fondasinya dimulai dari ketersediaan energi, kemudian berlanjut ke infrastruktur, chip, talenta, dan aplikasi.

“Layer pertama itu energi, lalu kemudian ada infrastruktur, lalu kemudian ada chip, lalu kemudian ada talent, lalu baru aplikasi,” jelasnya.

Untuk pengembangan aplikasi saat ini, Indonesia memilih memanfaatkan foundation model yang telah tersedia.

Model tersebut kemudian dapat menjalani proses post-training agar mampu menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor tertentu.