Google Maps Makin Canggih, Kini Bisa Pesankan Makanan hingga Carikan Hotel

JawaPos.com - Google terus memperluas kemampuan Google Maps agar tidak lagi sekadar menjadi aplikasi untuk mencari lokasi dan menentukan rute perjalanan. Terbaru, perusahaan menghadirkan sejumlah kemampuan agentic pada fitur Ask Maps yang memungkinkan kecerdasan artifisial (AI) membantu pengguna menyelesaikan berbagai kebutuhan di dunia nyata.

Kemampuan baru tersebut mencakup pemesanan makanan, pencarian dan pemesanan hotel, hingga pencarian tiket acara. Google juga menghadirkan fitur Personal Intelligence ke Ask Maps yang memungkinkan AI memberikan respons lebih personal berdasarkan informasi pengguna dari Gmail dan Google Calendar.

Dengan kemampuan agentic untuk pemesanan makanan, pengguna dapat membuka Ask Maps di Google Maps dan mengajukan permintaan seperti, “Di mana saya bisa memesan vegan avocado toast dan oat milk latte di dekat rumah?”

Ask Maps kemudian akan mencari restoran di sekitar lokasi pengguna yang menyediakan menu tersebut. Setelah memilih restoran, pengguna dapat mengetuk opsi “Order online” untuk melanjutkan pemesanan melalui platform yang didukung, seperti Square, Toast, atau Uber Eats.

AI akan membantu memasukkan menu yang dipilih ke dalam keranjang. Pengguna masih dapat menambahkan item lainnya sebelum menyelesaikan pembayaran melalui platform pemesanan yang tersedia.

Kemampuan agentic Ask Maps juga diperluas untuk membantu pengguna mencari hotel. Pengguna dapat memberikan permintaan dengan kriteria yang cukup spesifik, termasuk lokasi, harga, rating, suasana hotel, hingga jarak dari tempat tertentu.

Sebagai contoh, pengguna dapat meminta, “Untuk konferensi akhir pekan depan di pusat kota Miami, carikan hotel dengan harga wajar, peringkat tinggi, dan nuansa artistik yang lokasinya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari pusat kebugaran serta restoran.”

Ask Maps kemudian akan membandingkan harga dan memeriksa ketersediaan kamar sebelum menampilkan sejumlah pilihan yang sesuai. Setelah menentukan hotel, pengguna dapat melanjutkan proses pemesanan melalui situs web mitra.

Tidak hanya makanan dan hotel, Ask Maps juga dapat membantu mencari acara. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan seperti, “Apa saja pertunjukan komedi atau musik live malam ini di dekat tempat kerja?”