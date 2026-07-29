Fujifilm Perkenalkan instax mini 99 Matte Silver, Tawarkan Pengalaman Fotografi Analog

Kamera instan analog premium instax mini 99. (Dok. Fujifilm)
JawaPos.com - PT Fujifilm Indonesia memperkenalkan varian warna baru Matte Silver untuk kamera instan analog premium instax mini 99. Penambahan warna tersebut menjadi opsi baru bagi konsumen di Indonesia sekaligus melengkapi pilihan desain kamera yang mengedepankan pengalaman fotografi analog dengan eksplorasi cahaya dan warna.
Sejak diperkenalkan secara global pada 2024, instax mini 99 mengusung konsep fotografi analog yang dipadukan dengan sejumlah fitur kreatif. Kamera ini dibekali Color Effect Control yang memungkinkan pengguna menghasilkan enam efek warna melalui pencahayaan langsung ke film.
Selain itu, tersedia pula Vignette Mode dan Brightness Control untuk membantu pengguna menyesuaikan karakter visual sesuai kebutuhan pemotretan.
Berbeda dengan fotografi digital, hasil cetak menggunakan instax dipengaruhi oleh kondisi cahaya dan teknik pengambilan gambar. Faktor tersebut membuat setiap foto memiliki karakter yang berbeda sehingga memberikan pengalaman fotografi analog yang lebih personal.
Presiden Direktur PT Fujifilm Indonesia Masato Yamamoto mengatakan pengalaman memotret tidak hanya sebatas mengabadikan momen, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan sudut pandang dan karakter setiap individu.
“kami percaya pengalaman fotografi tidak hanya tentang mengabadikan momen, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang dapat mengekspresikan perspektif dan karakter mereka melalui sebuah foto. Melalui instax mini 99™, Fujifilm menghadirkan pengalaman fotografi analog yang memberikan kebebasan berekspresi melalui eksplorasi cahaya dan warna, sehingga setiap foto memiliki karakter yang berbeda,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/7).
Dari sisi desain, instax mini 99 tetap mempertahankan tampilan klasik dengan bodi bertekstur matte yang menyerupai kulit. Pada varian Matte Silver, Fujifilm menambahkan aksen berwarna perak di bagian lensa dan sejumlah dial pengaturan sehingga memberikan kesan modern tanpa meninggalkan nuansa kamera analog.
Menurut Yamamoto, kehadiran pilihan warna baru tersebut juga memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk memilih kamera yang sesuai dengan preferensi dan karakter masing-masing.
“Kehadiran pilihan warna Matte Silver semakin memperkuat karakter premium kamera ini, sekaligus memberikan kesempatan bagi setiap pengguna untuk menemukan kamera yang mencerminkan karakter dan gaya personal mereka,” tambahnya.
Selain mempertahankan sistem pengoperasian analog, instax mini 99 menggunakan baterai isi ulang yang dapat dilepas sehingga mendukung penggunaan dalam waktu lebih lama. Dalam paket penjualan, kamera ini juga dilengkapi battery charger, kabel USB untuk pengisian daya, bottom grip dengan ulir tripod, serta shoulder strap.
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