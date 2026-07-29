Charger Makin Kecil, Kebutuhan Daya Perangkat Kian Besar, Teknologi GaN Jadi Solusi

JawaPos.com – Meningkatnya penggunaan perangkat digital, mulai dari smartphone, tablet, laptop hingga perangkat wearable, membuat kebutuhan akan pengisian daya yang cepat sekaligus praktis semakin besar. Di sisi lain, pengguna juga menginginkan charger yang ringkas tanpa mengorbankan performa maupun aspek keamanan.

Perkembangan tersebut mendorong penggunaan teknologi Gallium Nitride (GaN) sebagai alternatif material semikonduktor pengganti silikon pada charger. Teknologi ini memungkinkan adaptor berukuran lebih kecil, tetapi tetap mampu menghasilkan daya tinggi dengan efisiensi yang lebih baik dan suhu kerja yang lebih rendah.

Tren penggunaan perangkat digital yang semakin mobile membuat aksesori pendukung juga harus mampu mengikuti kebutuhan pengguna.

"Mobilitas digital saat ini menuntut perangkat pendukung yang semakin cerdas. Melalui GaN Q Series V-9, kami menghadirkan evolusi teknologi charger yang mampu memberikan pengisian daya lebih cepat, lebih aman, dan lebih ringkas sehingga dapat mendukung produktivitas pengguna kapan pun dan di mana pun," ujar Primananda Rafif selaku Branding Marketing Vivan Indonesia dalam keterangan tertulisnya.

Ilustrasi: Charger. (Istimewa)

Secara global, teknologi GaN juga semakin banyak diterapkan pada berbagai perangkat elektronik premium karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi penghantaran listrik dibandingkan material silikon konvensional. Selain menghasilkan ukuran charger yang lebih ringkas, teknologi tersebut membantu mengurangi panas saat proses pengisian daya berlangsung.

Primananda menambahkan, pihaknya turut menghadirkan lini GaN Q Series V-9 dengan pilihan daya mulai dari 20W, 30W, 65W hingga 100W untuk mendukung pengisian berbagai perangkat, mulai dari ponsel hingga laptop.

Perangkat ini juga dilengkapi sistem perlindungan terhadap arus berlebih, tegangan berlebih, suhu tinggi, hubungan pendek, serta fitur Smart Power Identification yang menyesuaikan kebutuhan daya setiap perangkat.