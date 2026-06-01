Meta Hadirkan Fitur Musik di Threads, Saingi Popularitas TikTok!

JawaPos.com - Meta menghadirkan pembaruan terbaru di platform Threads dengan meluncurkan fitur stiker musik (music sticker) yang memungkinkan pengguna menyematkan lagu pada unggahan maupun balasan mereka.

Fitur ini bekerja serupa dengan stiker musik yang sudah lebih dulu tersedia di Instagram, baik pada Story, Reels, maupun feed.

Melalui fitur tersebut, pengguna dapat membagikan potongan lagu berdurasi hingga 30 detik kepada pengikut mereka secara langsung di Threads.

Lagu yang dibagikan akan tampil di linimasa lengkap dengan tombol pemutar, sehingga pengguna lain bisa langsung mendengarkannya tanpa harus berpindah ke aplikasi lain.

Untuk menggunakannya, pengguna cukup membuat postingan baru lalu menekan ikon musik berbentuk not balok.

Setelah itu, mereka dapat mencari lagu yang diinginkan dari katalog musik yang tersedia dan menentukan bagian lagu yang ingin dibagikan.

Setelah lagu dipilih, Threads akan menampilkan kartu musik yang memuat informasi judul lagu dan nama penyanyi.

Meta juga menghadirkan beberapa opsi tampilan, mulai dari sampul album, kombinasi sampul dan lirik lagu, hingga tampilan sederhana yang hanya menampilkan nama lagu serta artis.

Pada opsi terakhir, pengguna tetap dapat menyertakan foto atau video dalam unggahan yang sama.