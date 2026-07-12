Unik! AICO Luncurkan Aplikasi Party Matchmaking Berbasis AI Pertama di Indonesia

HoWePlay, aplikasi party berbasis AI pertama di Indonesia. (Dok. AICO)
JawaPos.com - AICO, komunitas kecerdasan buatan (AI) terbesar di Indonesia di bawah naungan Zando Agency, resmi memperkenalkan HoWePlay, aplikasi party matchmaking berbasis AI pertama di Indonesia.
Debut teknologi tersebut dilakukan dalam gelaran Matchmaking Night di Jakarta pada Jumat (10/7), yang dihadiri 100 peserta.
HoWePlay menggabungkan kecerdasan buatan dengan metode astrologi Tiongkok BaZi untuk melakukan pencocokan antarpeserta.
Pengunjung hanya perlu memindai QR Code melalui ponsel, kemudian memasukkan informasi berupa tahun, bulan, tanggal, serta jam kelahiran.
Data tersebut selanjutnya diproses oleh sistem AI untuk mencari pasangan dengan tingkat kecocokan berdasarkan analisis BaZi.
Sepanjang acara berlangsung, hasil pencocokan dikirim secara langsung ke perangkat masing-masing peserta sehingga mereka dapat segera berinteraksi dengan pasangan yang direkomendasikan.
Di sisi lain, layar utama acara menampilkan tiga pasangan dengan skor kecocokan tertinggi, bahkan mencapai 100 persen.
Keseluruhan proses berlangsung secara otomatis menggunakan sistem AI yang dikembangkan oleh AICO.
Co-Founder AICO, Tommy Teja, mengatakan HoWePlay lahir dari keyakinan bahwa perkembangan AI tidak seharusnya hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman baru yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Selama ini banyak bisnis AI berfokus pada tools dan produktivitas. Lewat HoWePlay, kami ingin menunjukkan bahwa AI juga bisa menghadirkan pengalaman hiburan yang menyenangkan tanpa membuat orang harus memahami teknologinya terlebih dahulu. Ke depan, kami melihat peluang besar AI berkembang tidak hanya sebagai software, tetapi juga sebagai experience dan entertainment,” kata Tommy.
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