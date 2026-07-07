Lenovo Prediksi Harga RAM dan SSD Tak Akan Murah Lagi hingga 2030-an

Pengunjung mencoba laptop Lenovo. Rafika Yahya/JawaPos.com
JawaPos.com - Lenovo memprediksi harga memori DRAM dan NAND tidak akan kembali ke level murah seperti pada 2024-2025 dalam waktu dekat.
Dalam presentasinya di ajang ISC 2026, perusahaan bahkan menyebut harga memori kemungkinan "tidak akan pernah" kembali ke level sebelumnya.
Pernyataan tersebut memang disampaikan dengan nada bercanda di atas panggung. Namun, yang dimaksud Lenovo adalah harga memori diperkirakan tetap tinggi setidaknya dalam lima tahun ke depan.
Bahkan setelah kapasitas produksi baru mulai beroperasi secara besar-besaran pada 2028, harga diperkirakan tetap berada di level yang lebih tinggi hingga memasuki 2030-an.
Seperti dilansir dari Computer Base, dengan kata lain, industri diperkirakan akan memasuki "normal baru", di mana harga DRAM dan NAND tidak lagi semurah beberapa tahun terakhir.
Prediksi Lenovo sejalan dengan langkah para produsen memori. Salah satunya adalah SK Hynix yang sebelumnya mengumumkan rencana meningkatkan kapasitas produksinya hingga tiga kali lipat pada 2034.
Investasi besar tersebut dilakukan karena perusahaan meyakini permintaan memori akan terus tumbuh, bukan karena memperkirakan harga akan kembali jatuh.
Lenovo juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kapasitas memori saat merancang atau membeli sistem server generasi terbaru.
Menurut perusahaan, strategi memaksimalkan kapasitas RAM seperti yang umum dilakukan sebelumnya kini tidak selalu menjadi pilihan paling efisien.
Untuk berbagai beban kerja modern, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI), Lenovo menilai solusi berbasis GPU dapat memberikan performa yang lebih baik dibandingkan hanya mengandalkan CPU dengan kapasitas RAM besar.
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