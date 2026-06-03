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Rabu, 3 Juni 2026 | 21.00 WIB

Nomor Virtual WhatsApp Gratis: Cara Daftar Akun Baru Tanpa Nomor HP Pribadi

Yesim (Istiewa) - Image

Yesim (Istiewa)

JawaPos.com - Banyak pengguna Indonesia butuh dua akun WhatsApp: satu untuk keluarga dan teman, satu lagi untuk urusan bisnis atau komunitas yang tidak ingin bercampur. Masalahnya, WhatsApp membutuhkan nomor HP yang berbeda untuk setiap akun, sementara tidak semua orang mau membeli kartu SIM fisik kedua atau mengekspos nomor pribadi ke kontak baru.

Nomor virtual untuk WhatsApp bisa menjadi jawabannya, tetapi ada hal penting yang perlu diketahui lebih dulu: WhatsApp adalah platform yang paling ketat memblokir nomor VoIP di antara semua aplikasi pesan besar. Artikel ini menjelaskan mengapa, nomor apa yang masih bisa berhasil, langkah-langkah pendaftaran, dan apa yang bisa dilakukan jika gagal.

Mengapa WhatsApp lebih ketat dari Telegram soal nomor virtual
WhatsApp (dimiliki oleh Meta sejak 2014) punya kepentingan besar untuk memastikan setiap akun terhubung ke nomor HP nyata. Alasan utamanya adalah pemberantasan spam dan penipuan: nomor virtual yang mudah didapat memungkinkan pembuatan akun massal untuk kampanye pesan tidak diinginkan.

Dampaknya bagi pengguna biasa: Meta memelihara daftar blokir yang diperbarui secara rutin untuk rentang nomor dari penyedia VoIP yang sudah dikenal. Saat mendaftarkan nomor dari penyedia-penyedia ini, kode OTP tidak dikirim sama sekali, atau akun yang berhasil dibuat langsung mendapat pembatasan dalam beberapa jam pertama.

Untuk layanan beli nomor wa online, kunci keberhasilannya bukan sekadar nomor berbayar, tetapi nomor dari penyedia dengan rentang nomor yang belum masuk daftar blokir Meta. Ini berarti penyedia yang lebih kecil dan baru sering punya tingkat keberhasilan lebih tinggi dibanding penyedia besar yang sudah terkenal.

Telegram, sebagai perbandingan, tidak memblokir nomor VoIP secara aktif. Itulah mengapa tingkat keberhasilan registrasi Telegram dengan nomor virtual jauh lebih tinggi dibanding WhatsApp.

Nomor mana yang lebih mungkin berhasil di WhatsApp?

Tabel 1. (Istimewa)

Angka ini bukan jaminan. WhatsApp terus memperbarui daftar blokirnya, dan nomor yang berhasil bulan lalu bisa gagal bulan ini. Pengguna yang mencoba beberapa penyedia berbeda kadang perlu 2–3 percobaan sebelum menemukan yang berhasil.

Satu pola yang konsisten: nomor dengan kode negara yang jarang digunakan spammer Indonesia (+1, +44, +49) punya peluang sedikit lebih baik dibanding nomor +62 dari VoIP.

Langkah daftar WhatsApp dengan nomor virtual
Prosesnya sendiri tidak berbeda dari pendaftaran biasa. Yang penting adalah persiapan sebelum mulai:

Persiapan sebelum mulai:
- Pilih penyedia nomor virtual yang spesifik menyebutkan tingkat keberhasilan untuk WhatsApp atau yang bisa mengganti kode jika gagal.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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