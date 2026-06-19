Telegram Diblokir di India, Unduhan VPN Langsung Melejit hingga 49 Persen

Ilustrasi: Platform instant messaging, Telegram. (Neuf).
JawaPos.com - Pemblokiran sementara Telegram di India memicu lonjakan besar penggunaan layanan virtual private network (VPN) serta aplikasi pesan alternatif.
Kebijakan tersebut diberlakukan pemerintah India selama sepekan karena kekhawatiran penyalahgunaan Telegram untuk penyebaran informasi palsu terkait pelaksanaan ujian nasional.
Seperti dilansir dari TechCrunch, berdasarkan data perusahaan intelijen aplikasi Appfigures, pemerintah India mengumumkan pembatasan Telegram menjadi hari dengan jumlah unduhan VPN tertinggi di negara tersebut setidaknya sejak awal 2025.
Unduhan berbagai aplikasi VPN utama melonjak 49 persen, dari rata-rata harian sekitar 139.000 menjadi 208.000 unduhan.
Sejumlah layanan VPN mencatat pertumbuhan signifikan. Di App Store Apple, unduhan Proton VPN di India meningkat 113 persen, sedangkan Turbo VPN naik 85 persen.
Sementara itu, di Google Play, Proton VPN mencatat kenaikan 64 persen dan Turbo VPN tumbuh 35 persen. NordVPN mengalami peningkatan unduhan sebesar 41 persen di App Store, sedangkan ExpressVPN naik 31 persen di Google Play.
Peningkatan tersebut turut mendongkrak posisi sejumlah aplikasi VPN di tangga peringkat toko aplikasi. Proton VPN, misalnya, melesat dari posisi ke-18 ke posisi ke-5 kategori Utilitas di App Store antara 16 hingga 18 Juni.
Di Google Play, aplikasi tersebut naik dari peringkat ke-8 menjadi peringkat ke-2 dalam kategori Alat.
Lonjakan penggunaan VPN terjadi setelah pemerintah India membatasi akses Telegram hingga 22 Juni.
Kebijakan itu diambil untuk mencegah penyebaran soal ujian palsu dan berbagai bentuk penipuan menjelang pelaksanaan ujian ulang National Eligibility cum Entrance Test (NEET), salah satu ujian masuk perguruan tinggi terbesar di India.
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