YouTube Uji Coba Fitur Chat Pribadi, Pengguna Kini Bisa Kirim DM Langsung

JawaPos.com - YouTube mulai memperluas uji coba fitur pesan langsung (direct message/DM) di aplikasi selulernya ke pengguna di Amerika Serikat yang berusia 18 tahun ke atas. Sebelumnya, fitur ini pertama kali diuji pada akhir tahun lalu di Irlandia dan Polandia, kemudian diperluas ke sejumlah negara Eropa pada Maret lalu.

Seperti dilansir dari Engadget, ini bukan kali pertama YouTube menghadirkan layanan pesan pribadi. Pada 2017, platform milik Google tersebut pernah meluncurkan fitur serupa, namun menghentikannya pada 2019 untuk mendorong interaksi pengguna melalui kolom komentar yang bersifat publik.

Dalam pengumumannya, YouTube menyebut fitur DM menjadi salah satu permintaan yang paling banyak diajukan pengguna. Keputusan untuk memperluas pengujian ini juga didasarkan pada respons positif yang diterima dari negara-negara yang lebih dulu mendapatkan akses.

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Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna dapat mengetuk ikon Pesan di pojok kanan atas aplikasi YouTube, lalu memilih opsi "Undang untuk mengobrol". Setelah itu, pengguna dapat mengirim undangan percakapan kepada siapa saja di platform. Penerima undangan memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya.

Meski banyak pengguna sudah menggunakan berbagai aplikasi perpesanan lain, YouTube menilai fitur ini dapat mempermudah berbagi video dan YouTube Reels secara langsung dengan teman. Namun demikian, perusahaan menegaskan bahwa pengguna tetap bisa membagikan video melalui aplikasi pihak ketiga seperti biasa.