Meta Tambah Fitur AI di Facebook, Pencarian Kini Bisa Rangkum Jawaban dari Grup dan Reels

JawaPos.com - Meta terus memperkuat strategi kecerdasan buatan (AI) di platform media sosialnya. Pada Senin (15/6), perusahaan mengumumkan serangkaian fitur AI baru di Facebook yang dirancang untuk mengubah cara pengguna mencari informasi, membuat konten, hingga berinteraksi di dalam platform.

Seperti dilansir dari TechCrunch, salah satu pembaruan terbesar adalah hadirnya AI Mode, fitur pencarian baru yang memanfaatkan Meta AI untuk menampilkan jawaban berdasarkan konten publik di Facebook, termasuk unggahan Grup dan Reels.

Melalui fitur ini, pengguna tidak lagi harus menelusuri deretan hasil pencarian secara manual. Mereka cukup mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari, lalu Meta AI akan menyajikan jawaban yang dirangkum dari berbagai diskusi yang sedang berlangsung di platform.

Langkah ini melanjutkan pengembangan ekosistem AI Meta setelah peluncuran aplikasi Forum bulan lalu. Aplikasi bergaya Reddit tersebut memiliki tab Ask atau Tanya yang memungkinkan pengguna memperoleh jawaban AI berdasarkan percakapan yang terjadi di berbagai Grup Facebook.

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Meski menawarkan kemudahan, kehadiran AI Mode dan fitur Ask juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai akurasi informasi. Pasalnya, jawaban yang dihasilkan AI berasal dari unggahan pengguna biasa dan diskusi komunitas, bukan dari sumber yang telah diverifikasi.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko munculnya informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau sudah tidak relevan. Kekhawatiran serupa sebelumnya juga sempat muncul pada fitur AI Overview milik Google yang mengambil referensi dari berbagai forum internet, termasuk Reddit.

Selain memperbarui fitur pencarian, Meta juga memperkenalkan sejumlah alat kreatif berbasis AI untuk pengguna Facebook.

Pengguna kini dapat memanfaatkan fitur pengeditan baru untuk membuat kolase yang lebih interaktif dengan berbagai efek transisi dan potongan visual pada montase video.