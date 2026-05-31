Apple Siapkan Warna Cherry untuk iPhone 18 Pro, Cosmic Orange yang Fenomenal Menghilang?

JawaPos.com - Warna Cosmic Orange yang hadir pada lini iPhone 17 Pro disebut-sebut menjadi salah satu pilihan warna yang paling diminati.

Popularitasnya bahkan dianggap memengaruhi banyak produsen Android yang kemudian menghadirkan nuansa serupa pada perangkat mereka.

Meski begitu, warna oranye mencolok tersebut tampaknya tidak akan kembali digunakan pada iPhone 18 Pro. Gambaran terbaru mengenai pilihan warna iPhone Pro generasi berikutnya muncul melalui bocoran unit dummy yang dibagikan oleh Sonny Dickson.

Seperti dilansir dari GSM Arena, dari bocoran tersebut terlihat jelas deretan warna yang kemungkinan akan ditawarkan Apple pada seri iPhone 18 Pro.

Salah satu sorotan utama adalah hadirnya warna merah tua yang disebut-sebut akan menjadi warna andalan baru.

Sejumlah rumor menyebut warna tersebut kemungkinan dipasarkan dengan nama "Cherry", meskipun Apple belum mengonfirmasi baik nama maupun warna resminya.

Namun, kemunculan informasi yang sama dari beberapa sumber berbeda membuat spekulasi tersebut semakin menguat.

Selain varian merah, iPhone 18 Pro juga diperkirakan tersedia dalam pilihan Biru Muda, Abu-abu Gelap atau Hitam, serta warna Perak yang tampilannya disebut hampir tidak berbeda dari varian serupa pada iPhone 17 Pro.

Untuk desain, perubahan yang dibawa disebut tidak terlalu signifikan dibandingkan generasi sebelumnya.