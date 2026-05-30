Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Muhtamimah
Sabtu, 30 Mei 2026 | 19.57 WIB

Luncurkan PAS7700 di Indonesia, Bidik Kebutuhan Penyimpanan Data Enterprise

PAS7700 resmi diluncurkan di Indonesia dan menjadi sistem penyimpanan data all-flash NVMe pertama Synology yang mengusung arsitektur aktif-aktif. (Dok. Synologi)

 
JawaPos.com – Synology resmi menghadirkan PAS7700 di Indonesia pada 25 Mei 2026. Produk ini menjadi sistem penyimpanan data all-flash NVMe pertama Synology yang mengusung arsitektur aktif-aktif dan ditujukan untuk kebutuhan enterprise berskala besar.
 
PAS7700 dikembangkan untuk mendukung berbagai beban kerja kritikal dengan mengedepankan performa tinggi, ketersediaan layanan tanpa henti, serta efisiensi biaya operasional. Kehadirannya menjadi respons atas lonjakan kebutuhan pengelolaan data di berbagai sektor industri yang semakin mengandalkan teknologi digital.
 
 
Meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), analisis big data, hingga digitalisasi proses bisnis telah mendorong pertumbuhan volume data secara signifikan. Dalam kondisi tersebut, sistem penyimpanan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat menyimpan data, tetapi menjadi infrastruktur utama yang menopang aktivitas operasional perusahaan.
 
Indonesia Country Manager Synology, Clara Hsu, mengatakan adopsi AI dan otomatisasi yang semakin luas membuat beban kerja pusat data internal perusahaan meningkat tajam. Menurut dia, keterlambatan akses data maupun gangguan sistem dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis.
 
“PAS7700 hadir sebagai jawaban langsung kami bagi berbagai industri di Indonesia yang ingin memperbarui infrastruktur yang sudah ada agar mampu mengikuti kebutuhan pengelolaan data yang terus meningkat pesat. Dengan arsitektur aktif-aktif yang sangat tangguh, PAS7700 memberikan fondasi yang kokoh agar pemrosesan data berskala besar dan aplikasi berbasis AI dapat terus berjalan dengan kecepatan penuh selama 24 jam sehari tanpa gangguan,” ujar Clara.
 
Executive Vice President Synology NAS Group Bie-i Chu menambahkan, PAS7700 merupakan hasil pengalaman Synology selama lebih dari 25 tahun di industri penyimpanan data. Produk tersebut juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan pelanggan enterprise untuk menjawab kebutuhan performa dan skalabilitas yang terus berkembang.
 
Menurutnya, PAS7700 telah melalui proses validasi selama satu tahun melalui program proof-of-concept dan terbukti mampu mendukung kebutuhan operasional sekaligus membantu perusahaan menekan total biaya kepemilikan (Total Cost of Ownership/TCO).
 
Minimalkan Risiko Downtime
 
Bagi perusahaan yang mengelola data dalam jumlah besar, gangguan sistem dapat memicu berbagai konsekuensi, mulai dari tertundanya proyek hingga kerugian finansial. Untuk itu, PAS7700 dirancang agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan meski terjadi masalah pada komponen perangkat keras.
 
Sistem ini juga dibekali fitur pemantauan kesehatan perangkat yang terintegrasi. Dengan demikian, tim teknologi informasi dapat mendeteksi potensi gangguan lebih dini dan melakukan langkah pencegahan sebelum berdampak pada operasional perusahaan.
 
Dukung Efisiensi Infrastruktur
 
Selain menjaga ketersediaan layanan, PAS7700 juga menawarkan efisiensi biaya melalui teknologi deduplikasi data yang dapat mengurangi kebutuhan kapasitas penyimpanan sekaligus memperpanjang usia pakai perangkat.
 
Synology juga menyiapkan fitur Synology Tiering yang akan tersedia dalam waktu dekat. Fitur tersebut memungkinkan pemindahan otomatis data lama yang jarang diakses ke media penyimpanan sekunder yang lebih ekonomis. Dengan cara itu, kapasitas penyimpanan utama dapat difokuskan untuk mendukung aplikasi dan beban kerja aktif.
 
Strategi tersebut dinilai dapat membantu perusahaan mengoptimalkan pengembalian investasi (Return on Investment/ROI) dari pengeluaran infrastruktur teknologi informasi.
 
Kapasitas hingga 1,65 PB
 
Dari sisi spesifikasi, PAS7700 hadir sebagai solusi penyimpanan mandiri yang dapat terintegrasi dengan berbagai server dan aplikasi bisnis melalui dukungan protokol industri seperti NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB, dan NFS.
 
Perangkat ini menggunakan 48 bay SSD NVMe dalam sasis 4U. Kapasitas penyimpanan mentahnya dapat diperluas hingga 1,65 petabyte (PB) melalui tujuh unit ekspansi.
 
PAS7700 juga didukung memori hingga 2.048 GB dan konektivitas jaringan 100GbE. Kombinasi tersebut memungkinkan sistem mencapai performa hingga 2 juta IOPS dengan latensi di bawah satu milidetik dan throughput mencapai 30 GB per detik.
 
Untuk menjamin kontinuitas layanan, Synology mengadopsi arsitektur dual-controller aktif-aktif yang diperkuat teknologi RAID triple-parity, synchronized in-memory write protection, serta mekanisme failover otomatis, baik pada level IP maupun protokol.
 
Perlindungan data turut diperkuat melalui dukungan Self-Encrypting Drives (SEDs), folder WORM (Write-Once Read-Many), immutable snapshot, Snapshot Replication, hingga Hyper Backup.
 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Barcelona Rekrut Anthony Gordon, Incar Trofi Liga Champions Musim Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Rekrut Anthony Gordon, Incar Trofi Liga Champions Musim Depan

Sabtu, 30 Mei 2026 | 19.48 WIB

Jadwal Final Liga Champions PSG vs Arsenal Malam Nanti! Jadi Saksi Sejarah Raja Eropa - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Final Liga Champions PSG vs Arsenal Malam Nanti! Jadi Saksi Sejarah Raja Eropa

Sabtu, 30 Mei 2026 | 19.43 WIB

Perangkat Pendingin Masa Depan Dibekali AI, WiFi, dan Sensor Cerdas - Image
Teknologi

Perangkat Pendingin Masa Depan Dibekali AI, WiFi, dan Sensor Cerdas

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.29 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore