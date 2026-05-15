Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 15 Mei 2026 | 18.36 WIB

Menkomdigi Meutya Tegaskan Balmon Bukan Sekadar Pemantau Frekuensi, tapi Wajah Negara di Daerah

Menkomdigi Meutya Hafid. (Dok. Komdigi) - Image

Menkomdigi Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) memiliki peran yang jauh melampaui fungsi teknis pengawasan frekuensi.

Menurutnya, Balmon merupakan representasi langsung negara di daerah, terutama dalam memastikan layanan komunikasi tetap berjalan di tengah kondisi geografis Indonesia yang penuh tantangan.

Balmon adalah wajah pemerintah di daerah. Ketika bencana datang, masyarakat tidak bertanya tupoksi, mereka mencari kehadiran negara,” ujar Meutya di Medan, dikutip Jumat (15/5).

Ia menjelaskan, posisi Balmon kini semakin vital seiring percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional. Karena itu, sistem pengawasan spektrum frekuensi radio dinilai harus ikut berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang lebih modern dan inovatif.

“Kita harus berani mengadopsi teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk menciptakan sistem monitoring yang lebih cepat, efisien, dan adaptif. Meski alat semakin canggih dan mahal, peluang efisiensi yang dihasilkan jauh lebih besar,” katanya.

Meutya juga mendorong seluruh jajaran Balmon di berbagai wilayah Indonesia untuk terus memperkuat peran mereka dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

“Terus semangat, terus hadir. Balmon harus menjadi ujung tombak yang andal dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, tertib, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat,” tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Komdigi Ungkap Arah Baru Tata Kelola Digital Indonesia, Tak Lagi Sekadar Sensor Konten - Image
Nasional

Komdigi Ungkap Arah Baru Tata Kelola Digital Indonesia, Tak Lagi Sekadar Sensor Konten

Sabtu, 9 Mei 2026 | 23.00 WIB

Di Tengah Perang Chip Global, Komdigi Ungkap Indonesia Incar Posisi Strategis Industri AI - Image
Teknologi

Di Tengah Perang Chip Global, Komdigi Ungkap Indonesia Incar Posisi Strategis Industri AI

Jumat, 8 Mei 2026 | 06.13 WIB

PP TUNAS Disahkan, BNPT–Komdigi Perketat Ruang Digital untuk Lindungi Anak dari Radikalisme - Image
Teknologi

PP TUNAS Disahkan, BNPT–Komdigi Perketat Ruang Digital untuk Lindungi Anak dari Radikalisme

Senin, 4 Mei 2026 | 22.30 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore