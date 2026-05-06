Serangan Spyware di Asia Tenggara Naik 18 Persen, Indonesia Tembus 194 Ribu Kasus

JawaPos.com - Perusahaan keamanan siber Kaspersky melaporkan peningkatan serangan spyware terhadap organisasi di Asia Tenggara sepanjang 2025. Total serangan yang berhasil dideteksi dan diblokir mencapai 818.939 kasus atau naik 18 persen dibanding tahun sebelumnya.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah deteksi tertinggi di kawasan. Sepanjang 2025, solusi bisnis Kaspersky mencatat 194.626 serangan spyware terhadap organisasi di Indonesia atau naik 35 persen dibanding 2024.

Malaysia mencatat kenaikan tahunan terbesar kedua dengan lonjakan 75 persen menjadi 194.692 kasus. Sementara Singapura mengalami peningkatan tertinggi di kawasan dengan kenaikan 111 persen, disusul Filipina sebesar 85 persen.

Spyware merupakan perangkat lunak yang dipasang secara diam-diam untuk mengumpulkan data pengguna. Jenis malware ini umumnya digunakan untuk memantau aktivitas, mencuri informasi sensitif, hingga mengakses komunikasi internal perusahaan tanpa diketahui korban.

General Manager ASEAN dan Asia Emerging Countries Kaspersky Simon Tung mengatakan pola serangan saat ini menunjukkan pelaku ancaman mulai fokus pada pengumpulan intelijen perusahaan. Menurut dia, jaringan organisasi kini menjadi target untuk memperoleh informasi strategis dan data sensitif.

“Pelaku ancaman tidak hanya mengincar gangguan bisnis. Kami melihat peningkatan pengumpulan intelijen tertarget di Asia Tenggara,” kata Simon dalam keterangan resminya.

Dalam laporannya, Kaspersky juga menyinggung operasi spionase siber bernama ForumTroll yang diungkap pada Maret 2025. Kampanye tersebut memanfaatkan celah keamanan zero-day di Google Chrome untuk menyusup ke organisasi di sektor media, pemerintahan, pendidikan, dan keuangan.

Penyerang disebut menggunakan email phishing yang dipersonalisasi untuk memperoleh akses awal ke sistem korban. Setelah berhasil masuk, mereka menyebarkan spyware seperti LeetAgent dan Dante guna memantau sistem dan mengambil data dalam jangka panjang.