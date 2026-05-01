Wikimedia Foundation Resmi Terdaftar PSE, Akses Wikipedia Segera Dinormalisasi

JawaPos.com - Wikimedia Foundation menunjukkan komitmennya terhadap regulasi di Indonesia dengan merampungkan proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti proses tersebut, termasuk normalisasi akses layanan Wikipedia.
“Wikimedia Foundation sudah menyelesaikan pendaftaran, dan saat ini kami sedang memproses normalisasi akses Wikipedia,” kata Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Kamis (30/4).
Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Wikimedia Foundation dalam memenuhi kewajiban administratif sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami mengapresiasi langkah Wikimedia Foundation dalam memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pendaftaran PSE merupakan kewajiban administratif yang bertujuan memastikan pengelolaan sistem elektronik berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Proses pengawasan serta penegakan hukum pun dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab atas layanan dan fitur yang dioperasikan di Indonesia, sehingga melalui pendaftaran ini, terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Dalam pertemuan terakhir dengan Kemkomdigi, Wikimedia Foundation juga menegaskan posisinya sebagai organisasi global yang didukung komunitas sukarelawan di berbagai negara. Di Indonesia, terdapat Wikimedia Indonesia yang berperan sebagai entitas terpisah dan tidak mewakili sikap resmi Wikimedia Foundation.
Karena itu, pandangan atau pernyataan yang disampaikan oleh Wikimedia Indonesia, termasuk melalui media sosial, tidak dapat dianggap sebagai representasi resmi Wikimedia Foundation sebagai pihak yang menjadi subjek kewajiban pendaftaran PSE.
