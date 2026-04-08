Edy Pramana
09 April 2026, 05.36 WIB

Grab Luncurkan 13 Fitur AI, Permudah Aktivitas hingga Perjalanan Pengguna

JawaPos.com - Grab meluncurkan 13 fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) di platformnya untuk meningkatkan kemudahan pengguna, baik dalam aktivitas sehari-hari, perjalanan, maupun operasional bisnis.

Peluncuran fitur tersebut dilakukan dalam ajang Grab X 2026 di Jakarta, Rabu (8/4). Seluruh fitur dibagi dalam tiga kategori utama, yakni panduan aktivitas harian, kemudahan perjalanan, serta pemberdayaan mitra.

Chief Product Officer Grab, Philipp Kandal, mengatakan inovasi ini bertujuan menjadikan aplikasi Grab sebagai asisten harian bagi pengguna.

“Kami ingin aplikasi Grab menjadi panduan sehari-hari yang menangani tugas-tugas manual, sehingga pengguna dapat fokus menjalani aktivitas,” ujarnya.

Permudah Aktivitas Sehari-hari

Untuk kebutuhan harian, Grab menghadirkan fitur seperti Group Ride yang memungkinkan hingga empat orang berbagi kendaraan dengan pengaturan rute dan pembagian biaya otomatis.

Selain itu, fitur Grab More memungkinkan pengguna memesan dari beberapa merchant dalam satu pengiriman tanpa biaya tambahan, dengan sistem AI yang mengatur pengantaran agar tiba bersamaan.

Grab juga memperkenalkan Grab AI Assistant, asisten virtual yang dapat membantu mencari rekomendasi restoran hingga merencanakan acara berdasarkan preferensi pengguna.

Sementara itu, fitur belanja berbasis AI memungkinkan pengguna membuat daftar belanja otomatis melalui foto, suara, atau teks.

Dalam aspek mobilitas, Grab menghadirkan GrabMaps for Consumers, peta virtual yang menyediakan informasi fasilitas terdekat seperti stasiun pengisian kendaraan listrik (EV), lokasi parkir, hingga navigasi dalam ruangan.

