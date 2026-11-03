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Penulis: Dadang Kurnia
Selasa, 3 November 2026 | 20.52 WIB

Usai Dipecat dari Dewan, 3 Anggota DPRD Gerindra yang Nyabu di Surabaya Di-PAW

Ilustrasi narkoba jenis sabu cair. - Image

Ilustrasi narkoba jenis sabu cair.

JawaPos.com - Tiga anggota DPRD kabupaten di jawa Timur asal Partai Gerindra sudah dipastikan dipecat dari keanggotaan dewan masing-masing.

Kini, langkah berikutnya yang akan dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur adalah melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap mereka sebagai anggota DPRD.

Ketiga wakil rakyat tersebut yakni Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM) dari DPRD Kabupaten Malang, Asrila Diska Rimunda (ARR) dari DPRD Banyuwangi, serta Afif Reza Rimunda (ADR) selaku anggota DPRD Situbondo.

Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Kharisma Febriansyah menegaskan, pencopotan kedudukan dari kursi legislatif merupakan tindakan tegas partai yang tidak mentoleransi penyalahgunaan zat terlarang di lingkungan kader.

"Proses yang dilakukan DPD sudah selesai sampai dengan ke Majelis Kehormatan Partai. Ya kalau sudah dipecat (posisinya di dewan) ya berarti kan sudah harus di-PAW-kan," kata Kharisma dikonfirmasi Selasa (3/11).

Kharisma menjelaskan, langkah penunjukan pengganti bagi ketiga legislator tersebut bakal disegerakan agar fungsi penyerapan aspirasi masyarakat dan tugas legislasi di DPRD Kabupaten Malang, Banyuwangi, serta Situbondo tidak terganggu.

Ia menekankan, tugas mengurus urusan rakyat dan negara menuntut kesadaran penuh yang tidak mungkin diemban oleh individu terpengaruh narkotika.

"Di Gerindra tidak ada toleransi terhadap kader yang terlibat narkoba, itu betul-betul merusak. Wong waras (orang sehat) aja belum tentu bisa ngurusin negoro, apalagi wong (orang) kena narkoba," ucap Kharisma.

Meski proses PAW dari keanggotaan DPRD tengah berjalan, Gerindra Jatim belum menutup pintu karir politik mereka secara mutlak. 

Pihaknya masih membuka ruang pembinaan internal, sambil mengevaluasi apakah kader bersangkutan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri sehingga karir politiknya tidak serta-merta dimatikan total.

Editor: Bayu Putra
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