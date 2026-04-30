Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 30 April 2026 | 15.06 WIB

Tak Sekadar Ganti Oli, Motul Edukasi Pentingnya Perawatan Motor Menyeluruh

Motul kembali menggelar program Motul Performance Solution di Medan. (Istimewa)

JawaPos.com - Motul kembali melanjutkan program edukasi bertajuk Motul Performance Solution (MPS) dengan menyambangi Kota Medan, mingg lalu (23/4). Kegiatan yang berlangsung di Grand Mercure Medan ini diikuti sekitar 30 peserta dari 16 bengkel terpilih. Sebelumnya, program serupa juga telah digelar di Surabaya dan Yogyakarta.

Program Motul Performance Solution (MPS) menjadi bagian dari upaya Motul untuk mengedukasi pengguna sepeda motor mengenai pentingnya perawatan kendaraan secara menyeluruh, bukan hanya sekadar mengganti oli mesin.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan masih banyak pengguna motor yang menganggap servis kendaraan cukup dilakukan lewat penggantian oli rutin.

Padahal, menurutnya, performa motor juga dipengaruhi beberapa komponen dan cairan pendukung lainnya.

“Melalui Motul Performance Solution, kami ingin mengubah pola pikir pengguna motor bahwa perawatan kendaraan harus dilakukan secara lebih menyeluruh demi menjaga performa dan kenyamanan berkendara,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Motul juga memperkenalkan pentingnya penggunaan produk pendukung lain diantaranya Scooter Gear Oil, Engine Clean System, Fuel System Clean dan Brake Fluid.

Produk-produk tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga performa mesin dan kenyamanan motor untuk penggunaan harian maupun jarak jauh.

Libatkan Bengkel Modern

Program MPS dijalankan melalui jaringan bengkel rekanan yang telah memenuhi standar layanan Motul. Bengkel yang terlibat merupakan bengkel independen dengan konsep layanan modern, alur kerja lebih rapi, serta fasilitas yang mendukung kenyamanan konsumen.

Selain edukasi teknis, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bengkel mengenai standar servis kendaraan roda dua yang lebih optimal.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
