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Ardini Pramitha
Rabu, 23 September 2026 | 02.07 WIB

Dokter di Surabaya Bikin Inovasi Atasi Bayi Kuning di Daerah Terpencil

Dokter FK Unair mengembangkan AirbiliNest dan AirbiliSun, inovasi portabel untuk membantu penanganan dan pencegahan bayi kuning di daerah terpencil. (Foto: FK Unair). - Image

Dokter FK Unair mengembangkan AirbiliNest dan AirbiliSun, inovasi portabel untuk membantu penanganan dan pencegahan bayi kuning di daerah terpencil. (Foto: FK Unair).

JawaPos.com - Persoalan keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil mendorong dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) mengembangkan teknologi penanganan bayi hiperbilirubinemia atau penyakit kuning.

Inovasi tersebut dikembangkan dr Mahendra Tri Arif Sampurna SpA(K) PhD. Dia memperkenalkan dua perangkat untuk membantu pencegahan sekaligus penanganan bayi kuning, yakni AirbiliNest dan AirbiliSun.

dr Mahendra menjelaskan AirbiliNest merupakan perangkat fototerapi portabel berbentuk sangkar yang menggunakan material tekstil. 

"Teknologi tersebut dirancang agar dapat digunakan secara lebih fleksibel dan aman, termasuk di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan," katanya, Selasa (22/9). 

Sementara itu, AirbiliSun dikembangkan sebagai inovasi pendamping dengan memanfaatkan paparan sinar matahari sebagai bagian dari upaya pencegahan bayi mengalami kondisi kuning. 

"Konsepnya diarahkan untuk memberikan panduan penjemuran bayi yang aman dan efektif," jelasnya. 

Dia mengatakan, pengembangan kedua inovasi tersebut berangkat dari persoalan ketimpangan akses layanan kesehatan. 

Bayi di wilayah perkotaan relatif lebih mudah memperoleh fasilitas fototerapi, sedangkan kondisi berbeda masih ditemukan di sejumlah daerah pelosok dan terisolasi.

Ia memperkirakan sekitar 6.800 bayi di wilayah terpencil masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses terhadap fasilitas lampu fototerapi yang cepat, efektif, dan efisien.

Atas kondisi tersebut, teknologi fototerapi portabel dikembangkan agar lebih mudah dibawa dan digunakan di wilayah perifer.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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