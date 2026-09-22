Gelombang Penolakan Rektor UINSA Terus Bergulir, Aktivitas Belajar Mengajar Berhenti Total

Mahasiswa UINSA Surabaya menduduki gedung rektorat sebagai bentuk penolakan atas dilantiknya Prof. Akh Muzakki sebagai rektor, Senin (21/9). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Aktivitas belajar mengajar baik di kampus 1 maupun kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya berhenti total setelah mahasiswa menyegel kedua gedung kampus tersebut.
Penyegelan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dilantiknya Prof. Akh Muzakki sebagai rektor untuk periode keduanya. Massa mahasiswa terus menyuarakan tuntutan agar sang rektor mundur dari jabatannya.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya, Miftakhur Rokhman Habibi, menyatakan tidak keberatan meski proses belajar mengajar lumpuh total setelah dilakukannya penyegelan kampus oleh mahasiswa.
"Tidak (keberatan). Karena kondisi lagi gak kondusif. Daripada terjadi chaos," kata Miftakhur kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).
Terlebih, kata dia, civitas akademika UINSA surabaya memang tidak menerima sang rektor yang terpilih tidak sah secara dukungan. Apalagi, yang bersangkutan disebutnya tengah tersandung masalah hukum di Kejati Jatim.
"Intinya sesuai dengan yang diberita-berita. Civitas akademik UINSA tidak menerima rektor yang dipilih karena tidak legitimate secara dukungan dan sedang terkena kasus hukum. Sedang dalam proses di kejaksaan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Rabu (16/9) gelombang aksi penolakan Prof. Akh Muzakki sebagai Rektor UINSA Surabaya terus bergulir.
Baca Juga:Cetak Sejarah, UNISA Yogyakarta Kukuhkan Guru Besar Perempuan Pertama di Bidang Ilmu Kebidanan
Kelompok mahasiswa dari berbagai fakultas menggelar aksi menduduki rektorat, membakar ban bekas, hingga menyegel kampus. Rangkaian aksi mahasiswa ini pun membuat aktivitas belajar mengajar di kampus UINSA lumpuh total.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022