Update Insiden MBG di Sidoarjo, Masih Ada 3 Santri Dirawat Intensif

JawaPos.com – Ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan siswa sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo mengalami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (1/9) lalu.

Dalam pekan ini, di Jawa Timur terdapat tiga daerah yang melaporkan adanya keracunan MBG. Setelah Sidoarjo, menyusul insiden serupa di Nganjuk dan disusul Jombang.

Adanya rentetan kasus ini membuat otoritas MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan besar. Kepala BGN Sudaryono bahkan sampai dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjelaskan situasi yang terjadi juga diminta mencari solusi.

Nah, berdasarkan data update terakhir dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, ada 748 santri-siswa yang dirawat di delapan rumah sakit karena keracunan MBG. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ratusan siswa dan santri itu telah membaik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati mengatakan dari 748 orang yang sempat menjalani rawat inap, kini tinggal kurang dari lima orang yang masih ada di rumah sakit. Menurut Lakhsmie, secepatnya mereka akan berganti status menjadi rawat jalan.

"Masih tiga orang yang dirawat, tetapi Insya Allah hari ini akan dipulangkan," kata Lakhsmie dihubungi JawaPos.com pada Sabtu (5/9).

Lakhsmie mengatakan data per Jumat (5/9) total siswa dan santri mengalami dugaan keracunan mencapai 748 orang. Dan tidak ada tambahan hingga Sabtu (5/9) pagi.