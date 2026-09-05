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Ardini Pramitha
Sabtu, 5 September 2026 | 18.55 WIB

Update Insiden MBG di Sidoarjo, Masih Ada 3 Santri Dirawat Intensif

Suasana RSUD Sidoarjo di mana sejumlah santri menjalani perawatan karena keracunan MBG (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com). - Image

Suasana RSUD Sidoarjo di mana sejumlah santri menjalani perawatan karena keracunan MBG (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com).

JawaPos.com – Ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan siswa sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo mengalami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (1/9) lalu.

Dalam pekan ini, di Jawa Timur terdapat tiga daerah yang melaporkan adanya keracunan MBG. Setelah Sidoarjo, menyusul insiden serupa di Nganjuk dan disusul Jombang.

Adanya rentetan kasus ini membuat otoritas MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan besar. Kepala BGN Sudaryono bahkan sampai dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjelaskan situasi yang terjadi juga diminta mencari solusi. 

Nah, berdasarkan data update terakhir dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, ada 748 santri-siswa yang dirawat di delapan rumah sakit karena keracunan MBG. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ratusan siswa dan santri itu telah membaik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati mengatakan dari 748 orang yang sempat menjalani rawat inap, kini tinggal kurang dari lima orang yang masih ada di rumah sakit. Menurut Lakhsmie, secepatnya mereka akan berganti status menjadi rawat jalan.

"Masih tiga orang yang dirawat, tetapi Insya Allah hari ini akan dipulangkan," kata Lakhsmie dihubungi JawaPos.com pada Sabtu (5/9).

Lakhsmie mengatakan data per Jumat (5/9) total siswa dan santri mengalami dugaan keracunan mencapai 748 orang. Dan tidak ada tambahan hingga Sabtu (5/9) pagi.

Diberitakan sebelumnya, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Editor: Diar Candra
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